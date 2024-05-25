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Yetişkin İçerik Sitesindeki Profili Olay Olan Wanda Nara'nın Görüntüleri Sızdırıldı!

Yetişkin İçerik Sitesindeki Profili Olay Olan Wanda Nara'nın Görüntüleri Sızdırıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.05.2024 - 12:47

Galatasaray'ın gözde oyuncularında Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Görenlere 'oha yenge!' dedirten Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde hesap açtığı +18 içerik sitesindeki görüntülerinden birkaçı sızdırıldı.

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Wanda Nara, en az sarı-kırmızılı camianın gönlünü fetheden eşi Mauro Icardi kadar magazin manşetlerinin vazgeçilmez ismi oldu.

Wanda Nara, en az sarı-kırmızılı camianın gönlünü fetheden eşi Mauro Icardi kadar magazin manşetlerinin vazgeçilmez ismi oldu.

Kariyerinde farklı adımlar atma kararı alan Wanda Nara'nın müzik dünyasına girişi de büyük ses getirdi biliyorsunuz.

Kariyerinde farklı adımlar atma kararı alan Wanda Nara'nın müzik dünyasına girişi de büyük ses getirdi biliyorsunuz.

Yayınladığı her klip ayrı ayrı olay oldu desek yeridir!

Sosyal medya paylaşımlarıyla başta Galatasaray taraftarına "yenge yeter artık!" dedirten Wanda Nara +18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla başta Galatasaray taraftarına "yenge yeter artık!" dedirten Wanda Nara +18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Pek çok kişinin "Acaba gerçekten bu işe de girecek mi?" diye sorguladığı anlarda durum güncellemesi yaparak platformdaki hesabını açmıştı.

Pek çok kişinin "Acaba gerçekten bu işe de girecek mi?" diye sorguladığı anlarda durum güncellemesi yaparak platformdaki hesabını açmıştı.

Ücret karşılığında bazı fotoğraf ve videoları görebildiğiniz yetişkin sitesinde paylaşımlar yapmaya başlayan Wanda Nara'nın profilinden görüntüler sızdırıldı! 👇

Ücret karşılığında bazı fotoğraf ve videoları görebildiğiniz yetişkin sitesinde paylaşımlar yapmaya başlayan Wanda Nara'nın profilinden görüntüler sızdırıldı! 👇
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