Ahmet Hakan, Yasaya Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösteren Şarkıcı Hatice'yi Topa Tuttu!

Barınaklardaki sokak köpeklerinin 30 gün içinde sahiplendirilmediği takdirde uyutulacağı hakkındaki yasa tüm hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Bu yasaya tepkisini köpek taklidi yaparak gösteren şarkıcı Hatice ise ayrı bir tartışma yarattı. Gazeteci Ahmet Hakan da köşe yazısında ünlü şarkıcıya hiç acımadı!