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Ahmet Hakan, Yasaya Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösteren Şarkıcı Hatice'yi Topa Tuttu!

Ahmet Hakan, Yasaya Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösteren Şarkıcı Hatice'yi Topa Tuttu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.05.2024 - 11:07

Barınaklardaki sokak köpeklerinin 30 gün içinde sahiplendirilmediği takdirde uyutulacağı hakkındaki yasa tüm hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Bu yasaya tepkisini köpek taklidi yaparak gösteren şarkıcı Hatice ise ayrı bir tartışma yarattı. Gazeteci Ahmet Hakan da köşe yazısında ünlü şarkıcıya hiç acımadı!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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AK Parti'nin son dönemlerde çok konuşulan sokak köpekleri hakkında hazırladığı kanun teklifi hazırlıkları tepkilerin hedefi oldu.

AK Parti'nin son dönemlerde çok konuşulan sokak köpekleri hakkında hazırladığı kanun teklifi hazırlıkları tepkilerin hedefi oldu.

'30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulması' maddesinin yer aldığı kanun büyük tartışma yaratırken ünlüler dünyasını da ayağa kaldırdı.

'30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulması' maddesinin yer aldığı kanun büyük tartışma yaratırken ünlüler dünyasını da ayağa kaldırdı.

Şarkıcı Ceylan Ertem yasayı gördükten sonra soluğu sosyal medyada almış ve epey sinirlenmişti.

Tartışmaların her an daha da alevlendiği yasaya karşı çıkan isimlerden biri de hayvanseverliğiyle tanınan şarkıcı Hatice oldu.

Tartışmaların her an daha da alevlendiği yasaya karşı çıkan isimlerden biri de hayvanseverliğiyle tanınan şarkıcı Hatice oldu.

Sosyal medya hesabından "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim doyurmak yerine öldürmek neden😡😞" notuyla bir video paylaşan Hatice'nin köpek taklidi yapmasıysa apayrı bir olay oldu.

Sosyal medya hesabından "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim doyurmak yerine öldürmek neden😡😞" notuyla bir video paylaşan Hatice'nin köpek taklidi yapmasıysa apayrı bir olay oldu.

Kimileri çocuk için böyle bir taklidin yararlı olabileceğini söyle de geniş bir kesim tarafından bu davranış anlamsız bulundu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bu paylaşımı "Köpek taklidi yapan Hatice’nin köpeklere zerre kadar yararı yok" başlığıyla köşesine taşıdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bu paylaşımı "Köpek taklidi yapan Hatice’nin köpeklere zerre kadar yararı yok" başlığıyla köşesine taşıdı.

Sokak köpekleri sorununa değinen Hakan 'Bu sorunun çözümü konusunda iki yaklaşım söz konusu: BİR: Uyutalım, öldürelim diyenler. İKİ: Yaşatalım, kısırlaştıralım, başka yollar deneyelim diyenler. Ben ikinci gruptanım' dedi.

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"Fakat maalesef, bizim grupta Hatice isimli şarkıcı da var. Hatice, gittiği bir kafede köpek taklidi yapmış. Köpek gibi havlamış" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan "Bu sorunlu ve tuhaf davranış, maskaralığın daniskasıdır." diyerek sert çıktı.

"Fakat maalesef, bizim grupta Hatice isimli şarkıcı da var. Hatice, gittiği bir kafede köpek taklidi yapmış. Köpek gibi havlamış" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan "Bu sorunlu ve tuhaf davranış, maskaralığın daniskasıdır." diyerek sert çıktı.

'Köpeklerin yaşam hakkını savunmayı, bu tür maskaralıklara kurban etmek, en başta köpeklere haksızlık.

Hiçbir köpek, hakkının bu şekilde savunulmasını istemez.'

Yaşanan olaya ateş püsküren Hakan bir de "Köpek ahalisinin dili olsa... Hatice Hanım’a şöyle derler: 'Abla, sen bizim uyutulmamızı savunanların tarafına geç. Bize daha çok faydan dokunur.'" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan olaya ateş püsküren Hakan bir de "Köpek ahalisinin dili olsa... Hatice Hanım’a şöyle derler: 'Abla, sen bizim uyutulmamızı savunanların tarafına geç. Bize daha çok faydan dokunur.'" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Köpek taklidi yapan Hatice’nin köpeklere zerre kadar yararı yok

Ahmet Hakan'ın açıklaması sonrası paylaşım yapan Ebru Polat ise "Kötü bir şey yapmamış ki farkındalık yaratmak istemiş" diyerek Hatice'yi korudu.

Ahmet Hakan'ın açıklaması sonrası paylaşım yapan Ebru Polat ise "Kötü bir şey yapmamış ki farkındalık yaratmak istemiş" diyerek Hatice'yi korudu.

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