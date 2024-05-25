Ahmet Hakan, Yasaya Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösteren Şarkıcı Hatice'yi Topa Tuttu!
Ahmet Hakan, Yasaya Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösteren Şarkıcı Hatice'yi Topa Tuttu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Barınaklardaki sokak köpeklerinin 30 gün içinde sahiplendirilmediği takdirde uyutulacağı hakkındaki yasa tüm hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Bu yasaya tepkisini köpek taklidi yaparak gösteren şarkıcı Hatice ise ayrı bir tartışma yarattı. Gazeteci Ahmet Hakan da köşe yazısında ünlü şarkıcıya hiç acımadı!
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AK Parti'nin son dönemlerde çok konuşulan sokak köpekleri hakkında hazırladığı kanun teklifi hazırlıkları tepkilerin hedefi oldu.
'30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulması' maddesinin yer aldığı kanun büyük tartışma yaratırken ünlüler dünyasını da ayağa kaldırdı.
Tartışmaların her an daha da alevlendiği yasaya karşı çıkan isimlerden biri de hayvanseverliğiyle tanınan şarkıcı Hatice oldu.
Sosyal medya hesabından "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim doyurmak yerine öldürmek neden😡😞" notuyla bir video paylaşan Hatice'nin köpek taklidi yapmasıysa apayrı bir olay oldu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bu paylaşımı "Köpek taklidi yapan Hatice’nin köpeklere zerre kadar yararı yok" başlığıyla köşesine taşıdı.
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"Fakat maalesef, bizim grupta Hatice isimli şarkıcı da var. Hatice, gittiği bir kafede köpek taklidi yapmış. Köpek gibi havlamış" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan "Bu sorunlu ve tuhaf davranış, maskaralığın daniskasıdır." diyerek sert çıktı.
Yaşanan olaya ateş püsküren Hakan bir de "Köpek ahalisinin dili olsa... Hatice Hanım’a şöyle derler: 'Abla, sen bizim uyutulmamızı savunanların tarafına geç. Bize daha çok faydan dokunur.'" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Ahmet Hakan'ın açıklaması sonrası paylaşım yapan Ebru Polat ise "Kötü bir şey yapmamış ki farkındalık yaratmak istemiş" diyerek Hatice'yi korudu.
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