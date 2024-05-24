Annesinin Duası Kabul: Eril Enerjisini Uçuran Kerimcan Durmaz'ın Yeni Şarkısı ve Klibi Ortalığı Ateşe Verdi

Eski hallerinden eser kalmayan Kerimcan Durmaz eril enerjisini tavana çıkardığı bugünlerde yepyeni şarkısı 'Salla' ile çıkageldi. İzleyenleri bambaşka yerlere götüren Kerimcan'ın alışık olmadığımız türdeki klibi ve şaşkına çeviren hareketleri apayrı olay oldu.