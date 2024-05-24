Annesinin Duası Kabul: Eril Enerjisini Uçuran Kerimcan Durmaz'ın Yeni Şarkısı ve Klibi Ortalığı Ateşe Verdi
Annesinin Duası Kabul: Eril Enerjisini Uçuran Kerimcan Durmaz'ın Yeni Şarkısı ve Klibi Ortalığı Ateşe Verdi
Eski hallerinden eser kalmayan Kerimcan Durmaz eril enerjisini tavana çıkardığı bugünlerde yepyeni şarkısı 'Salla' ile çıkageldi. İzleyenleri bambaşka yerlere götüren Kerimcan'ın alışık olmadığımız türdeki klibi ve şaşkına çeviren hareketleri apayrı olay oldu.
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Lügatımıza "aşkıımm olayssınnnn", "ablan star bebeğim" gibi cümleleri de ekleyen Kerimcan Durmaz eski halini bir kenara bırakarak eril enerjisini konuşturmaya devam ediyor.
Bir anda kendini spor salonuna atıp vücut çalışmaya başlayan Kerimcan yani yeni adıyla 'Erilcan' değiştirdiği tarzıyla büyük bir kesimi de kendine hayran bıraktı desek yeridir.
Hayran kitlesini günden güne büyüten fenomen geçtiğimiz Nisan ayında çıkardığı "Neredesin" adlı şarkısıyla çok uzun süre konuşulmuştu.
Tüm gözleri üzerine çeken Kerimcan Durmaz tüm hayranlarını fena gaza getiren yeni şarkısı 'Salla'yı piyasaya sürdü.
Pek de alışık olmadığımız tarzdaki klibindeki dansı, hal ve hareketleri izleyenlere "Kerimcan yine yapmış yapacağını" dedirtti!
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Öncelikle klibin paylaşılan kesitini sizin için böyle bırakalım...
Sonra da Kerimcan Durmaz'ın değişimine, yeni şarkısı ve klibine gelen yorumları beraber okuyalım...
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