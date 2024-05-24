Bir Sen Eksiktin: Gitmeyenin Kalmadığı Cannes'da Bu Sefer de CZN Burak Kırmızı Halı Şovu Yaptı!
Bir Sen Eksiktin: Gitmeyenin Kalmadığı Cannes'da Bu Sefer de CZN Burak Kırmızı Halı Şovu Yaptı!
Günlerdir magazin manşetlerinden düşmeyen Cannes Film Festivali'nde sürpriz bir isim daha boy gösterdi. Ünlü güzellerin elbiselerini yorumlamaya alıştığımız törenlerde bu sefer de CZN Burak karşımıza çıktı. Epey kilo verdiği görülen ünlü şefe epey bir yorum geldi.
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Tüm dünyanın gündeminde olduğu bizim ülkemizin gündeminde de haftalardır bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali var.
Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay, Özge Gürel, Melis Sezen, Sibil Çetinkaya gibi birçok ünlü ismin akın edip birbirinden farklı kombinlerle boy gösterdiği kırmızı halıda her geçen gün yeni bir isimle karşılaşıyoruz.
Ülkemizi temsil eden son isimlerden biri de oyunculuğuyla taç çıkartan Gökçe Bahadır olmuştu. Ünlü oyuncunun siyah detaylı beyaz elbisesi epey beğenilmişti.
Gerçekten artık, hepimize "bir ben gitmedim" dedirten festivalin kırmızı halısında yeni bir isim daha yürüdü.
"All We Imagine as Light" filminin prömiyerine katılan isimlerden biri de 'CZN Burak' adıyla tanıdığımız Burak Özdemir oldu.
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Kırmızı halıda yürüyüp kameralara el sallayan CZN Burak'ın eser kalmadığı, kendisinin epey kilo verdiği de gözlerden kaçmadı..
CZN Burak'ın sosyal medya hesabından "Cannes thanks for the invitation🤗 Sizce yakışıklı olmuş muyum?😍🙈🤗" notuyla yaptığı paylaşımı da buraya bırakıyoruz...
Papyonla tamamladığı kombini görenlerden tam puan alırken ünlü şefin de film festivalinde yer alması goygoycuların diline düştü.
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