Cannes'dan Döndükten Sonra Konser Rotasını Doğuya Çeviren Hadise Yöresel Danslarla Coştu!
Cannes'dan Döndükten Sonra Konser Rotasını Doğuya Çeviren Hadise Yöresel Danslarla Coştu!
Cannes Film Festivali'nde boy gösterdikten sonra yurda dönen Hadise konserlerine tam gaz devam ediyor. Bu sefer rotasını doğuya çeviren ünlü şarkıcının konserlerindeki alışık olmadığımız halay performansları elbette sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Türk ünlülerin adeta akın ettiği 77. Cannes Film Festivali'ne gidenlerden biri de Hadise olmuştu. Ünlü şarkıcının çikolata hissi veren ilk kombini çoğu kişiden geçer not da alamamıştı.
Kahverengi elbisesinin ardından ikinci kombiniyle karşımıza çıkan başarılı şarkıcının pembeler içindeki ceket elbisesi ise hepimize oyuncak bebek hissi vermişti.
Cannes'daki kombinleriyle eleştirilen Hadise'nin döndükten sonra görüntülendiği havaalanındaki gerginliği ise yine tartışmalara yol açmıştı.
Biliyorsunuz ki; Hadise demek sahne, ışıltı, dans ve şov demek! Ülkeye döner dönmez konser maratonuna kaldığı yerden devam eden Hadise şu sıralar doğu bölgelerinde.
Güzel şarkıcı ilk olarak soluğu Diyarbakır'da aldı. Kırmızılar içindeki kombiniyle beğeni toplayan Hadise, pek de alışık olmadığımız türden danslarla karşımıza çıktı.
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Konum Diyarbakır olunca sahnesine bambaşka bir boyut kazandıran Hadise ve ekibinin halay performansı büyük beğeni topladı.
Görenlere Selen Görgüzel'i andıran türdeki dansı ise görenleri bir miktar afalattı desek yeridir.
Bunların yanında yine çok konuşulacak bir kalça dansını da şovuna ekledi tabi...
Diyarbakır sahnesinden sonra Gaziantep'e giden güzel şarkıcı buradaki hayranlarına da inanılmaz keyifli anlar yaşattı.
Çiftetelli oynayan Hadise'nin performası dinleyicilerinden epey alkış topladı.
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"Antep'in Hamamları" türküsüyle beraber tüm salonun coştuğu anlarda Hadise ve ekibinden yeni bir halay performansı geldi.
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