Kötü Giyinmeye Yemin Eden Ünlülerimizin Üstüne Hadise'nin Cannes Kombini Cila Çekti
Kötü Giyinmeye Yemin Eden Ünlülerimizin Üstüne Hadise'nin Cannes Kombini Cila Çekti
77. Cannes Film Festivali'nde bu yıl pek çok ünlü ismimizin boy gösterdiğini gördük. Ancak ünlü güzellerimizin Cannes kombinlerini pek beğendiğimizi söyleyemeyeceğiz! Herkesin üstüne bir de Hadise'nin ünlü bir mücevher markasıyla gittiği Cannes'ta kombinini görünce cila çekmiş gibi hissettik.
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77. Cannes Film Festivali'nde Türk güzellerimiz bu yıl dikkat çeken isimler arasına girdi bildiğiniz gibi.
Cannes'a giden bir diğer isim de bizi şaşırtan Hadise oldu...
Festivale kahverengi şaşalı bir elbiseyle katılan Hadise ise kimileri tarafından "en iyisi" diye övülürken, kimilerinden eksi aldı.
Ne yalan söyleyelim, diğer kombinlere kıyasla Hadise'nin kahverengi şaşalı elbisesi bizden geçer not aldı!
Şimdi gelin hemen bu görüntüsüne nasıl yorumlar gelmiş birlikte bakalım!
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