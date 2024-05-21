Kötü Giyinmeye Yemin Eden Ünlülerimizin Üstüne Hadise'nin Cannes Kombini Cila Çekti

77. Cannes Film Festivali'nde bu yıl pek çok ünlü ismimizin boy gösterdiğini gördük. Ancak ünlü güzellerimizin Cannes kombinlerini pek beğendiğimizi söyleyemeyeceğiz! Herkesin üstüne bir de Hadise'nin ünlü bir mücevher markasıyla gittiği Cannes'ta kombinini görünce cila çekmiş gibi hissettik.