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Kötü Giyinmeye Yemin Eden Ünlülerimizin Üstüne Hadise'nin Cannes Kombini Cila Çekti

Kötü Giyinmeye Yemin Eden Ünlülerimizin Üstüne Hadise'nin Cannes Kombini Cila Çekti

Hadise Cannes Film Festivali
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 14:17

77. Cannes Film Festivali'nde bu yıl pek çok ünlü ismimizin boy gösterdiğini gördük. Ancak ünlü güzellerimizin Cannes kombinlerini pek beğendiğimizi söyleyemeyeceğiz! Herkesin üstüne bir de Hadise'nin ünlü bir mücevher markasıyla gittiği Cannes'ta kombinini görünce cila çekmiş gibi hissettik.

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77. Cannes Film Festivali'nde Türk güzellerimiz bu yıl dikkat çeken isimler arasına girdi bildiğiniz gibi.

77. Cannes Film Festivali'nde Türk güzellerimiz bu yıl dikkat çeken isimler arasına girdi bildiğiniz gibi.

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Cannes'a kimlerin gideceğini çok merak ediyorduk. Sonra bir baktık Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay, Sibil Çetinkaya gibi pek çok isim kırmızı halıda boy gösteriyor.

Cannes'a giden bir diğer isim de bizi şaşırtan Hadise oldu...

Cannes'a giden bir diğer isim de bizi şaşırtan Hadise oldu...

Kırmızı halıda şıklık yarışı varken bu yıl kimse giyimini kuşamını beğendiremedi. Sosyal medyada ünlülerimiz eleştiri bombardımanına tutuldu.

Festivale kahverengi şaşalı bir elbiseyle katılan Hadise ise kimileri tarafından "en iyisi" diye övülürken, kimilerinden eksi aldı.

Festivale kahverengi şaşalı bir elbiseyle katılan Hadise ise kimileri tarafından "en iyisi" diye övülürken, kimilerinden eksi aldı.

Kendisinin ünlü bir mücevher markası ile Cannes'a gittiğini öğrendik.

Ne yalan söyleyelim, diğer kombinlere kıyasla Hadise'nin kahverengi şaşalı elbisesi bizden geçer not aldı!

Ne yalan söyleyelim, diğer kombinlere kıyasla Hadise'nin kahverengi şaşalı elbisesi bizden geçer not aldı!

Fakat bir miktar Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabındaki Gregor Samsa'yı andırmıyor değil...

Şimdi gelin hemen bu görüntüsüne nasıl yorumlar gelmiş birlikte bakalım!

Şimdi gelin hemen bu görüntüsüne nasıl yorumlar gelmiş birlikte bakalım!
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