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Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan Fenerbahçe Taraftarının Attığı Mesajları Görünce "Kudurtmaya Devam" Dedi

Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan Fenerbahçe Taraftarının Attığı Mesajları Görünce "Kudurtmaya Devam" Dedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 10:58

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya çalkalanmaya devam ediyor. Fanatik ünlülerimiz yaptıkları paylaşımların ardından karşı takım taraftarlarından tepki çekmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Bartu Küçükçağlayan da Twitter'dan yaptığı açıklamayla 'birbirimizi kudurtmaya devam' diyor.

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan son dönemde birbirinden farklı konularla gündemimizde yer alıyor.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan son dönemde birbirinden farklı konularla gündemimizde yer alıyor.

Kendisi bir hayli şahsına münhasır biri. Giyiminden kuşamına pek çok konuda eşi benzeri yok diyebiliriz.

Ojeli tırnakları, simlerle kapladığı yüzü ve giymeyi tercih ettiği etekleriyle Büyük Ev Abluka konserlerinde sahnenin tozunu attırıyor.

Ojeli tırnakları, simlerle kapladığı yüzü ve giymeyi tercih ettiği etekleriyle Büyük Ev Abluka konserlerinde sahnenin tozunu attırıyor.

Haliyle sosyal medyada kimilerinin beğendiği ve takdir ettiği, kimilerinin ise eleştirdiği bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer bir yandan Bartu Küçükçağlayan'ın fanatik bir Galatasaraylı olduğunu ve maçları yakından takip ettiğini biliyoruz.

Diğer bir yandan Bartu Küçükçağlayan'ın fanatik bir Galatasaraylı olduğunu ve maçları yakından takip ettiğini biliyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin yaşadığı mağlubiyetin ardından Burak Bulut'un Kehribar şarkısını paylaşmış ve 'Bu reels’ı @gokhanozoguz abime yollar mısınız? Koyu Fenerbahçeli'ydi' demişti.

Pazar günü gerçekleşen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçe taraftarı Bartu Küçükçağlayan'ın yapmış olduğu paylaşımlara tepki göstermeye başladı.

Pazar günü gerçekleşen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçe taraftarı Bartu Küçükçağlayan'ın yapmış olduğu paylaşımlara tepki göstermeye başladı.

Sosyal medyadan kendisine sayısız mesaj geldiğini söyleyen ünlü isim ise Twitter'da bir açıklama yazısı yayınladı.

"Kavgasız dövüşsüz birbirimizi kudurtmaya devam."

"Kavgasız dövüşsüz birbirimizi kudurtmaya devam."
twitter.com
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Kimileri Küçükçağlayan'ın yaptıklarını "fazla" bulurken...

Kimileri Küçükçağlayan'ın yaptıklarını "fazla" bulurken...
twitter.com

Kimileri "barıştık" diyerek konunun üstünü kapattı.

Kimileri "barıştık" diyerek konunun üstünü kapattı.
twitter.com

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

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