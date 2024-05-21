Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan Fenerbahçe Taraftarının Attığı Mesajları Görünce "Kudurtmaya Devam" Dedi
Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan Fenerbahçe Taraftarının Attığı Mesajları Görünce "Kudurtmaya Devam" Dedi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya çalkalanmaya devam ediyor. Fanatik ünlülerimiz yaptıkları paylaşımların ardından karşı takım taraftarlarından tepki çekmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Bartu Küçükçağlayan da Twitter'dan yaptığı açıklamayla 'birbirimizi kudurtmaya devam' diyor.
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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan son dönemde birbirinden farklı konularla gündemimizde yer alıyor.
Ojeli tırnakları, simlerle kapladığı yüzü ve giymeyi tercih ettiği etekleriyle Büyük Ev Abluka konserlerinde sahnenin tozunu attırıyor.
Diğer bir yandan Bartu Küçükçağlayan'ın fanatik bir Galatasaraylı olduğunu ve maçları yakından takip ettiğini biliyoruz.
Pazar günü gerçekleşen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçe taraftarı Bartu Küçükçağlayan'ın yapmış olduğu paylaşımlara tepki göstermeye başladı.
"Kavgasız dövüşsüz birbirimizi kudurtmaya devam."
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Kimileri Küçükçağlayan'ın yaptıklarını "fazla" bulurken...
Kimileri "barıştık" diyerek konunun üstünü kapattı.
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