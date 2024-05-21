Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan Fenerbahçe Taraftarının Attığı Mesajları Görünce "Kudurtmaya Devam" Dedi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya çalkalanmaya devam ediyor. Fanatik ünlülerimiz yaptıkları paylaşımların ardından karşı takım taraftarlarından tepki çekmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Bartu Küçükçağlayan da Twitter'dan yaptığı açıklamayla 'birbirimizi kudurtmaya devam' diyor.