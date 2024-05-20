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Şahan Gökbakar Galatasaray'a Üstüne Bir de Hakem Arda Kardeşler'e Demediğini Bırakmadı

Şahan Gökbakar Galatasaray'a Üstüne Bir de Hakem Arda Kardeşler'e Demediğini Bırakmadı

Şahan Gökbakar
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 15:52

Dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra sosyal medya resmen yıkıldı. Maç öncesi ve maç sırasında yaşanan olaylar konusunda tepki gösterenler arasında ünlü komedyen Şahan Gökbakar da vardı. Gökbakar hem taraftara hem de maçın hakemi Arda Kardeşler'e demediğini bırakmadı.

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sayede şampiyonluk için bir şans elde ederken, Galatasaray önündeki maçı kazanmak zorunda kaldı. Maç sonrası sosyal medya coşarken, hem Galatasaray taraftarı hem de maçın hakemi Arda Kardeşler

Tepki veren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Tepki veren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gökbakar, fanatik bir şekilde Galatasaraylı olsa da takıma ve taraftara demediğini bırakmadı.

"Büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı" diye başladığı sözlerine "Akıllı olun ve sakın tahriklere kapılmayın" uyarısında bulunmuştu.

"Büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı" diye başladığı sözlerine "Akıllı olun ve sakın tahriklere kapılmayın" uyarısında bulunmuştu.

'Büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı. Amacı belli bazı rakip futbolcular maç öncesi olduğu gibi maç esnasında da ortamı gerecektir. Akıllı olun ve sakın tahriklere kapılmayın. Takım sahada gerekeni yapacaktır.'

Maçın ardından hakem Arda Kardeşler'in fotoğrafını paylaşarak "Çok kötü bir hakemsin. Sen gerçekten çok kötü bir hakemsin" dedi.

Maçın ardından hakem Arda Kardeşler'in fotoğrafını paylaşarak "Çok kötü bir hakemsin. Sen gerçekten çok kötü bir hakemsin" dedi.

'Çok kötü bir hakemsin. Her kararın yanlış. Mertens sarın yanlı. Djiku ikinci sarıdan kırmızın yanlış. Dirsekleri görmezsin, faul yaparlar kalk dersin. En az 2 ayağa basmaya vermedi sarı iki takıma da. Bu derbinin hakemi değilsin. Sen gerçekten çok kötü bir hakemsin.'

Daha sonra Fenerbahçe'yi tebrik ederek, Galatasaray'a "Sezonun en kötü Galatasaray'ı" dedi.

Daha sonra Fenerbahçe'yi tebrik ederek, Galatasaray'a "Sezonun en kötü Galatasaray'ı" dedi.

'Sezonun en kötü Galatasaray'ı, sezonun en iyi Fenerbahçe'si... 10 kişi haksızca bırakıldı ve eksiklerine rağmen müthiş top oynadı. Tebrik etmek lazım. Kaleyi bulan şutun yoksa maalesef kazanamıyorsun. Bu yenilgiyi hak ettik. Üzülmeyin ama. Bir zahmet Konyaspor'la en kötü berabere kalıp şampiyon olun beyler...'

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