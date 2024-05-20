Şahan Gökbakar Galatasaray'a Üstüne Bir de Hakem Arda Kardeşler'e Demediğini Bırakmadı
Şahan Gökbakar Galatasaray'a Üstüne Bir de Hakem Arda Kardeşler'e Demediğini Bırakmadı
Dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra sosyal medya resmen yıkıldı. Maç öncesi ve maç sırasında yaşanan olaylar konusunda tepki gösterenler arasında ünlü komedyen Şahan Gökbakar da vardı. Gökbakar hem taraftara hem de maçın hakemi Arda Kardeşler'e demediğini bırakmadı.
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.
Tepki veren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.
"Büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı" diye başladığı sözlerine "Akıllı olun ve sakın tahriklere kapılmayın" uyarısında bulunmuştu.
Maçın ardından hakem Arda Kardeşler'in fotoğrafını paylaşarak "Çok kötü bir hakemsin. Sen gerçekten çok kötü bir hakemsin" dedi.
Daha sonra Fenerbahçe'yi tebrik ederek, Galatasaray'a "Sezonun en kötü Galatasaray'ı" dedi.
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