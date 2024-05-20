Şahan Gökbakar Galatasaray'a Üstüne Bir de Hakem Arda Kardeşler'e Demediğini Bırakmadı

'Çok kötü bir hakemsin. Her kararın yanlış. Mertens sarın yanlı. Djiku ikinci sarıdan kırmızın yanlış. Dirsekleri görmezsin, faul yaparlar kalk dersin. En az 2 ayağa basmaya vermedi sarı iki takıma da. Bu derbinin hakemi değilsin. Sen gerçekten çok kötü bir hakemsin.'