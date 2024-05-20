Yusuf Yazıcı'dan Apar Topar Evlendiği Melisa Aslı Pamuk'a 53 Milyonluk Düğün Hediyesi Fransa'dan Geldi!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti biz daha ne olduğunu anlamadan evlendi biliyorsunuz ki. İlişkilerinde adım adım ilerleyen ikiliden sessiz sedasız gelen evlilik haberinin ardından yeni bir güncelleme daha öğrendik. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a düğün hediyesi olarak Fransa'dan ev almış!