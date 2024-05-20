Yusuf Yazıcı'dan Apar Topar Evlendiği Melisa Aslı Pamuk'a 53 Milyonluk Düğün Hediyesi Fransa'dan Geldi!
Yusuf Yazıcı'dan Apar Topar Evlendiği Melisa Aslı Pamuk'a 53 Milyonluk Düğün Hediyesi Fransa'dan Geldi!
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti biz daha ne olduğunu anlamadan evlendi biliyorsunuz ki. İlişkilerinde adım adım ilerleyen ikiliden sessiz sedasız gelen evlilik haberinin ardından yeni bir güncelleme daha öğrendik. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a düğün hediyesi olarak Fransa'dan ev almış!
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı 2023'ün yaz ayından beridir aşk yaşıyor.
Evlilik yolunda adım adım yürüdüklerini bildiğimiz çiftin önünde geçtiğimiz haftalarda ufak bir engel olduğunu öğrenmiştik.
Ancak bir de ne görelim; Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında adının yanına "Yazıcı" ekledi.
Şimdi de çiftten bambaşka bir haber aldık. Yusuf Yazıcı düğün hediyesi için kesenin ağzını baya bir açmış.
Nice'den 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'u jestiyle epey mutlu etmiş.
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