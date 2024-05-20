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Yusuf Yazıcı'dan Apar Topar Evlendiği Melisa Aslı Pamuk'a 53 Milyonluk Düğün Hediyesi Fransa'dan Geldi!

Yusuf Yazıcı'dan Apar Topar Evlendiği Melisa Aslı Pamuk'a 53 Milyonluk Düğün Hediyesi Fransa'dan Geldi!

GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 12:57

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti biz daha ne olduğunu anlamadan evlendi biliyorsunuz ki. İlişkilerinde adım adım ilerleyen ikiliden sessiz sedasız gelen evlilik haberinin ardından yeni bir güncelleme daha öğrendik. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a düğün hediyesi olarak Fransa'dan ev almış!

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı 2023'ün yaz ayından beridir aşk yaşıyor.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı 2023'ün yaz ayından beridir aşk yaşıyor.

Haklarında aşk iddiaları çıkmasının ardından sosyal medyadan birbirlerini paylaşan ve aşklarını gizlemeyen ikili, İstanbul-Fransa arasında mekik dokuyordu.

Evlilik yolunda adım adım yürüdüklerini bildiğimiz çiftin önünde geçtiğimiz haftalarda ufak bir engel olduğunu öğrenmiştik.

Evlilik yolunda adım adım yürüdüklerini bildiğimiz çiftin önünde geçtiğimiz haftalarda ufak bir engel olduğunu öğrenmiştik.

Söylentilere göre Melisa Aslı Pamuk, evlenip İstanbul'da yaşamak istiyordu. Ancak Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımlarından teklif gelmişti. Tam Fransa ile sözleşmesini bitiren ve yeni imza için bekleyen Yusuf Yazıcı'nın evlilik için önündeki engel kariyeri olmuştu.

Ancak bir de ne görelim; Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında adının yanına "Yazıcı" ekledi.

Ancak bir de ne görelim; Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında adının yanına "Yazıcı" ekledi.

Sessiz sedasız evlendikleri haberi magazine bir bomba gibi düşerken, Melisa Aslı Pamuk'un kendi soyadını kaldırarak 'Melisa Aslı Yazıcı' yapması herkesi daha da şaşırttı.

Şimdi de çiftten bambaşka bir haber aldık. Yusuf Yazıcı düğün hediyesi için kesenin ağzını baya bir açmış.

Şimdi de çiftten bambaşka bir haber aldık. Yusuf Yazıcı düğün hediyesi için kesenin ağzını baya bir açmış.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Yusuf Yazıcı eşi Melisa Aslı Pamuk'a düğün hediyesi olarak Fransa'dan ev almış!

Nice'den 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'u jestiyle epey mutlu etmiş.

Nice'den 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'u jestiyle epey mutlu etmiş.

Evin değeri yaklaşık 53 milyon TL ediyor. Söylenenlere göre ünlü oyuncu evini şimdiden kendi zevkine göre döşemeye başlamış bile.

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