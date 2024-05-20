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Arkadaşının Düğününde Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Aras Bulut İynemli'nin Çukur Yamaç'a Dönüştüğü Anlar

Arkadaşının Düğününde Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Aras Bulut İynemli'nin Çukur Yamaç'a Dönüştüğü Anlar

Aras Bulut İynemli
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 10:47

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli dün akşam arkadaşlarının düğününe katıldığı anlarla dikkat çekti. Sahnede göbek attığı anlarla karşımıza çıkan İynemli, düğüne oynayışıyla damgasını vurdu.

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Aras Bulut İynemli hem sosyal medyanın hem de ekranların en sevilen yüzlerinden bir tanesi şüphesiz ki...

Aras Bulut İynemli hem sosyal medyanın hem de ekranların en sevilen yüzlerinden bir tanesi şüphesiz ki...

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mete rolünün ardından sayısız yapımla hepimizi etkisi altına alan Aras Bulut, yakışıklılığıyla da herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Son dönemde kendisini Buse Meral ile adım attığı yeni ilişkisiyle de anıyoruz tabii.

Son dönemde kendisini Buse Meral ile adım attığı yeni ilişkisiyle de anıyoruz tabii.

Bige Önal'la yıllar süren ayrıl-barış ilişkilerini sonlandırmalarının ardından haklarında pek çok haber okumuştuk. Aras Bulut İynemli'nin şimdilerde Gaddar dizisinde izlediğimiz Buse Meral ile sevgili olduğunu öğrenmiştik. İlişkilerini açık açık itiraf etmeseler de varlığından haberdarız...

Derken Aras Bulut İynemli geçtiğimiz gün Filenin Sultanları'nı desteklemek için verdiği pozla hepimizi dumur etmişti.

Derken Aras Bulut İynemli geçtiğimiz gün Filenin Sultanları'nı desteklemek için verdiği pozla hepimizi dumur etmişti.

Filenin Sultanları'na destek için tribünde yerini alan İynemli'nin saç ve sakal tarzı birleşinde hiç tanımadığımız biriyle karşı karşıya gelmiş gibi hissetmiştik.

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Ünlü oyuncu bu sefer de yakın arkadaşlarının düğününden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu bu sefer de yakın arkadaşlarının düğününden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Arkadaşlarının düğününe katılan ve Instagram'da paylaşım yapan Aras Bulut İynemli'nin, düğün davetlilerinin kameralarına yakalandığı anlar gündem oldu.

Mahsun Kırmızıgül'ün Dinle şarkısında yarınlar yokmuş gibi dans edince dillere düştü!

Mahsun Kırmızıgül'ün Dinle şarkısında yarınlar yokmuş gibi dans edince dillere düştü!
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Aras Bulut İynemli'nin dansını görenler "Çukur'dan çıkamamış" yorumunu yaptı.

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