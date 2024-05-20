Arkadaşının Düğününde Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Aras Bulut İynemli'nin Çukur Yamaç'a Dönüştüğü Anlar
Arkadaşının Düğününde Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Aras Bulut İynemli'nin Çukur Yamaç'a Dönüştüğü Anlar
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli dün akşam arkadaşlarının düğününe katıldığı anlarla dikkat çekti. Sahnede göbek attığı anlarla karşımıza çıkan İynemli, düğüne oynayışıyla damgasını vurdu.
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Aras Bulut İynemli hem sosyal medyanın hem de ekranların en sevilen yüzlerinden bir tanesi şüphesiz ki...
Son dönemde kendisini Buse Meral ile adım attığı yeni ilişkisiyle de anıyoruz tabii.
Derken Aras Bulut İynemli geçtiğimiz gün Filenin Sultanları'nı desteklemek için verdiği pozla hepimizi dumur etmişti.
Ünlü oyuncu bu sefer de yakın arkadaşlarının düğününden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Mahsun Kırmızıgül'ün Dinle şarkısında yarınlar yokmuş gibi dans edince dillere düştü!
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Aras Bulut İynemli'nin dansını görenler "Çukur'dan çıkamamış" yorumunu yaptı.
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