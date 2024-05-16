Karizmanın Kitabını Yazan Aras Bulut İynemli'nin Yeni Tarzı Hepimizin Keyfini Kaçırdı
Karizmanın Kitabını Yazan Aras Bulut İynemli'nin Yeni Tarzı Hepimizin Keyfini Kaçırdı
2024 Voleybol Milletler Ligi heyecanı, Filenin Sultanları'nın Japonya karşılaşması ile başladı. Milli takıma destek vermek için herkes yeniden tek yürek olurken, Aras Bulut İynemli de sahadaki yerini aldı. Ancak ünlü oyuncunun son halini görenler 'ne oldu sana Aras?' diye sormaktan kendini geri alamadı!
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Oynadığı tüm dizilerde rolünü üstlenmesiyle bizi kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli'nin yakışıklılığından da bahsetmeden geçemeyiz elbette.
Kendisi son dönemde magazinde Buse Meral ile yeni adım attığı aşkıyla gündeme geliyor.
Diğer yandan Aras Bulut İynemli'nin de yeni dizisi için hazırlık yaptığını biliyoruz.
Ancak karşımıza bu şekilde çıkmasını beklemiyorduk!
Hayranlarından geçer not almayan bu tarzının yeni dizisi için olabileceği düşünülse de bir eniştelik sezmedik değil...
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Görenler de aynı fikirde...
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Yabancı hayranları bile şok. 😂
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