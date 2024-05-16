Karizmanın Kitabını Yazan Aras Bulut İynemli'nin Yeni Tarzı Hepimizin Keyfini Kaçırdı

2024 Voleybol Milletler Ligi heyecanı, Filenin Sultanları'nın Japonya karşılaşması ile başladı. Milli takıma destek vermek için herkes yeniden tek yürek olurken, Aras Bulut İynemli de sahadaki yerini aldı. Ancak ünlü oyuncunun son halini görenler 'ne oldu sana Aras?' diye sormaktan kendini geri alamadı!