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Karizmanın Kitabını Yazan Aras Bulut İynemli'nin Yeni Tarzı Hepimizin Keyfini Kaçırdı

Karizmanın Kitabını Yazan Aras Bulut İynemli'nin Yeni Tarzı Hepimizin Keyfini Kaçırdı

Aras Bulut İynemli
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 17:12

2024 Voleybol Milletler Ligi heyecanı, Filenin Sultanları'nın Japonya karşılaşması ile başladı. Milli takıma destek vermek için herkes yeniden tek yürek olurken, Aras Bulut İynemli de sahadaki yerini aldı. Ancak ünlü oyuncunun son halini görenler 'ne oldu sana Aras?' diye sormaktan kendini geri alamadı!

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Oynadığı tüm dizilerde rolünü üstlenmesiyle bizi kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli'nin yakışıklılığından da bahsetmeden geçemeyiz elbette.

Oynadığı tüm dizilerde rolünü üstlenmesiyle bizi kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli'nin yakışıklılığından da bahsetmeden geçemeyiz elbette.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Mete'si olmasının ardından Muhteşem Yüzyıl, İçerde, Çukur gibi dizileriyle bizi etkisi altına alan Aras Bulut, özellikle 7. Koğuştaki Mucize filmi ile kariyerinde bambaşka bir seviye atlamıştı.

Kendisi son dönemde magazinde Buse Meral ile yeni adım attığı aşkıyla gündeme geliyor.

Kendisi son dönemde magazinde Buse Meral ile yeni adım attığı aşkıyla gündeme geliyor.

Gaddar dizisinde eski rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile birlikte oynayan genç oyuncu Buse Meral ve Aras Bulut'un yeni bir ilişkiye adım attığını öğrenmiştik. Her ne kadar açık açık itiraf etseler de bu ilişkiyi reddetmediklerini görmüştük.

Diğer yandan Aras Bulut İynemli'nin de yeni dizisi için hazırlık yaptığını biliyoruz.

Diğer yandan Aras Bulut İynemli'nin de yeni dizisi için hazırlık yaptığını biliyoruz.

Show Tv ekranlarında yayına girecek olan yeni dizi Deha'nın başrol oyuncusu olan İynemli, Devran karakterine hayat verecek. Kendisi nasıl bir tarzla, nasıl bir rolle karşımıza çıkacak elbette merak ediyorduk.

Ancak karşımıza bu şekilde çıkmasını beklemiyorduk!

Ancak karşımıza bu şekilde çıkmasını beklemiyorduk!

Filenin Sultanları'nın maçına destek olmak için tribündeki yerini alan Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı bizi şaşkına çevirdi.

Hayranlarından geçer not almayan bu tarzının yeni dizisi için olabileceği düşünülse de bir eniştelik sezmedik değil...

Hayranlarından geçer not almayan bu tarzının yeni dizisi için olabileceği düşünülse de bir eniştelik sezmedik değil...
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Görenler de aynı fikirde...

Görenler de aynı fikirde...
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Yabancı hayranları bile şok. 😂

Yabancı hayranları bile şok. 😂
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