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Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Kavgasının En Gerçekçi Hali: Joking Bad!

Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Kavgasının En Gerçekçi Hali: Joking Bad!

Cem Yılmaz Hasan Can Kaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 15:55

Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında geçtiğimiz haftalarda bir takım göndermeli polemikler yaşanmıştı hatırlarsanız. Hasan Can Kaya durumu alttan alıp kapatsa da gönderme yaptıkları dönemler bizim oldukça ilgimizi çekmişti. 'Teginart' Instagram hesabı durumu Breaking Bad'e uyarladı. Karşınızda Joking Bad! 😂

Kaynak: https://www.instagram.com/teginart/
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Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında geçen gönderme dolu polemik gündemde hepimizin dikkatini çeken konulardan biri olmuştu.

Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında geçen gönderme dolu polemik gündemde hepimizin dikkatini çeken konulardan biri olmuştu.

Cem Yılmaz yeni gösterisi sırasında bir seyircinin 'Sizin için Gebze'den geldik' demesinin üstüne 'Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi. O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?' cevabını verince ortalık karışmıştı.

Hasan Can Kaya duyduklarının üstüne Yılmaz'a "Veteran komedyen" benzetmesi yapınca ortalık iyice kızışmıştı.

Hasan Can Kaya duyduklarının üstüne Yılmaz'a "Veteran komedyen" benzetmesi yapınca ortalık iyice kızışmıştı.

Tabii bu polemiğe başka ünlü isimler de karışmıştı. Bazı isimler taraf belli ederken, bazıları bu durumun yaşanabileceğini ve şakalaştıklarını söylemişti. Cem Yılmaz'dan ise G.O.R.A göndermesi gecikmemişti.

Cem Yılmaz gönderme yapmalara doyamazken, Hasan Can Kaya kendisine bu konuda soru gelince "Tadında yani bence şakalaştık" diyerek durumu alttan almayı tercih etmişti.

Cem Yılmaz gönderme yapmalara doyamazken, Hasan Can Kaya kendisine bu konuda soru gelince "Tadında yani bence şakalaştık" diyerek durumu alttan almayı tercih etmişti.

'Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum olaya. Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum.'

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Tam polemik sona erdi derken "teginart" isimli dijital içerik üreticisi, izlenme rekorları kıran Breaking Bad dizisini Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz'a uyarladı.

Tam polemik sona erdi derken "teginart" isimli dijital içerik üreticisi, izlenme rekorları kıran Breaking Bad dizisini Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz'a uyarladı.

Yapay zeka ile ikonik Breaking Bad sahnesine Yılmaz ve Kaya'nın yüzlerini yerleştirdi.

Cem Yılmaz'ın Walter White olması ve videonun sonunda istediğine ulaşması diziyi izleyenler tarafından oldukça manidar bulundu...

Cem Yılmaz'ın Walter White olması ve videonun sonunda istediğine ulaşması diziyi izleyenler tarafından oldukça manidar bulundu...

Ne demek istediğimizi yorumları görünce anlayacaksınız...

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Arkada Hasan Can Kaya'yı destekleyen Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın eniştesi Tolga Çevik'in yer alması ise oldukça ince bir detaydı... 😂

Arkada Hasan Can Kaya'yı destekleyen Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın eniştesi Tolga Çevik'in yer alması ise oldukça ince bir detaydı... 😂

Gerçek bir film sahnesini aratmayan videoya herkes hayran oldu.

Breaking Bad'in Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya versiyonu: Joking Bad!

Hasan Can Kaya gördüğü video karşısında oldukça etkilenmiş ve beğenmiş!

Hasan Can Kaya gördüğü video karşısında oldukça etkilenmiş ve beğenmiş!

Yorumlar ise evlere şenlik...

Yorumlar ise evlere şenlik...

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