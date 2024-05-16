Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Kavgasının En Gerçekçi Hali: Joking Bad!

Cem Yılmaz yeni gösterisi sırasında bir seyircinin 'Sizin için Gebze'den geldik' demesinin üstüne 'Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi. O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?' cevabını verince ortalık karışmıştı.