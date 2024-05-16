Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Kavgasının En Gerçekçi Hali: Joking Bad!
Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Kavgasının En Gerçekçi Hali: Joking Bad!
Kaynak: https://www.instagram.com/teginart/
Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında geçtiğimiz haftalarda bir takım göndermeli polemikler yaşanmıştı hatırlarsanız. Hasan Can Kaya durumu alttan alıp kapatsa da gönderme yaptıkları dönemler bizim oldukça ilgimizi çekmişti. 'Teginart' Instagram hesabı durumu Breaking Bad'e uyarladı. Karşınızda Joking Bad! 😂
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Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında geçen gönderme dolu polemik gündemde hepimizin dikkatini çeken konulardan biri olmuştu.
Hasan Can Kaya duyduklarının üstüne Yılmaz'a "Veteran komedyen" benzetmesi yapınca ortalık iyice kızışmıştı.
Cem Yılmaz gönderme yapmalara doyamazken, Hasan Can Kaya kendisine bu konuda soru gelince "Tadında yani bence şakalaştık" diyerek durumu alttan almayı tercih etmişti.
Tam polemik sona erdi derken "teginart" isimli dijital içerik üreticisi, izlenme rekorları kıran Breaking Bad dizisini Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz'a uyarladı.
Cem Yılmaz'ın Walter White olması ve videonun sonunda istediğine ulaşması diziyi izleyenler tarafından oldukça manidar bulundu...
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Arkada Hasan Can Kaya'yı destekleyen Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın eniştesi Tolga Çevik'in yer alması ise oldukça ince bir detaydı... 😂
Breaking Bad'in Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya versiyonu: Joking Bad!
Hasan Can Kaya gördüğü video karşısında oldukça etkilenmiş ve beğenmiş!
Yorumlar ise evlere şenlik...
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