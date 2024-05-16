Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Şiddet Gördüğünü İtiraf Etmesi Aslında Bir Mesajmış
Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Şiddet Gördüğünü İtiraf Etmesi Aslında Bir Mesajmış
Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul komik açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık karşımıza çıkıyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu 'İlkokul öğretmenlerim beni döverdi, ben de okulu alıp yıktırdım' paylaşımının ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Ertuğrul konu hakkında açıklama yaparak aslında bir mesaj vermek istediğini dile getirdi.
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Romantik komediden dram dolu aksiyonlara pek çok rolde bizi kendisine hayran bırakan Çağlar Ertuğrul'un komik yanını hiçbirimiz gözardı edemeyiz.
Kendisi son dönemlerde dijital platformda yayınlanan Prens dizisinde hepimizi güldürmeye devam ediyor.
İlginç bir mizah anlayışı olduğunu bildiğimiz Çağlar Ertuğrul geçtiğimiz haftalarda yaptığı "İlkokul öğretmenlerim beni döverdi, ben de okulu alıp yıktırdım" paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.
İzmir'de yıkılmış olan Salih İşgören İlkokulu'nun yıkılmış hali önünde poz veren Çağlar Ertuğrul kimileri tarafından komikliğiyle övülürken, kimileri tarafından tepki çekmişti.
"Çocuğa şiddet kısmı gerçek, sadece ben değil, belki hâlâ vardır. Maalesef ilkokul seviyesinde bir öğretmen şiddeti var çocuklara."
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Kendisinin de çocukken şiddet gördüğünü söyleyen Çağlar Ertuğrul, bu durumun düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu vurguladı.
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