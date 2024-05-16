Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Şiddet Gördüğünü İtiraf Etmesi Aslında Bir Mesajmış

'Arkadaşım bizim ilkokulun yıkıldığını söyledi. Daha sonra sebebi depreme dayanıksız olduğu için yıkıldığını öğrendim. Umarım Türkiye genelinde sadece okullar değil, hastaneler de deprem içim sağlamlaştırılır. Ben de üzüldüm, sonuçta anılarımızın olan bir yerdi. Bina yıkılınca bir paylaşım yapacaktım, 'ne güzel anılarımız oldu' diye. Sonra değiştirdim, 'Ben aldım yıktırdım' diye paylaştım. Çocuğa şiddet kısmı gerçek, sadece ben değil, belki hâlâ vardır. Maalesef ilkokul seviyesinde bir öğretmen şiddeti var çocuklara'