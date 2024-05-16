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Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Şiddet Gördüğünü İtiraf Etmesi Aslında Bir Mesajmış

Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Şiddet Gördüğünü İtiraf Etmesi Aslında Bir Mesajmış

GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 11:57

Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul komik açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık karşımıza çıkıyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu 'İlkokul öğretmenlerim beni döverdi, ben de okulu alıp yıktırdım' paylaşımının ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Ertuğrul konu hakkında açıklama yaparak aslında bir mesaj vermek istediğini dile getirdi.

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Romantik komediden dram dolu aksiyonlara pek çok rolde bizi kendisine hayran bırakan Çağlar Ertuğrul'un komik yanını hiçbirimiz gözardı edemeyiz.

Romantik komediden dram dolu aksiyonlara pek çok rolde bizi kendisine hayran bırakan Çağlar Ertuğrul'un komik yanını hiçbirimiz gözardı edemeyiz.

Medcezir, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk, Dağ, Teşkilat gibi yapımlarla birbirinden farklı rollerin altına imza atan Çağlar Ertuğrul'u her rolünde hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz.

Kendisi son dönemlerde dijital platformda yayınlanan Prens dizisinde hepimizi güldürmeye devam ediyor.

Kendisi son dönemlerde dijital platformda yayınlanan Prens dizisinde hepimizi güldürmeye devam ediyor.

Aynı zamanda Magarsus'un yeni sezonu için de hazırlıklarının sürdüğünü öğrendik. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sempatik tavırlarıyla da gönlümüzü ayrıca fethettiğini söylesek yalan olmaz.

İlginç bir mizah anlayışı olduğunu bildiğimiz Çağlar Ertuğrul geçtiğimiz haftalarda yaptığı "İlkokul öğretmenlerim beni döverdi, ben de okulu alıp yıktırdım" paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İlginç bir mizah anlayışı olduğunu bildiğimiz Çağlar Ertuğrul geçtiğimiz haftalarda yaptığı "İlkokul öğretmenlerim beni döverdi, ben de okulu alıp yıktırdım" paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.

'İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bir şey de yaptırmayacağım molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde.'

İzmir'de yıkılmış olan Salih İşgören İlkokulu'nun yıkılmış hali önünde poz veren Çağlar Ertuğrul kimileri tarafından komikliğiyle övülürken, kimileri tarafından tepki çekmişti.

İzmir'de yıkılmış olan Salih İşgören İlkokulu'nun yıkılmış hali önünde poz veren Çağlar Ertuğrul kimileri tarafından komikliğiyle övülürken, kimileri tarafından tepki çekmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yakalandı. Sosyal medyada herkesin konuştuğu paylaşımı sorulunca bunun aslında bir mesaj olduğundan bahsetti.

"Çocuğa şiddet kısmı gerçek, sadece ben değil, belki hâlâ vardır. Maalesef ilkokul seviyesinde bir öğretmen şiddeti var çocuklara."

"Çocuğa şiddet kısmı gerçek, sadece ben değil, belki hâlâ vardır. Maalesef ilkokul seviyesinde bir öğretmen şiddeti var çocuklara."

'Arkadaşım bizim ilkokulun yıkıldığını söyledi. Daha sonra sebebi depreme dayanıksız olduğu için yıkıldığını öğrendim. Umarım Türkiye genelinde sadece okullar değil, hastaneler de deprem içim sağlamlaştırılır. Ben de üzüldüm, sonuçta anılarımızın olan bir yerdi. Bina yıkılınca bir paylaşım yapacaktım, 'ne güzel anılarımız oldu' diye. Sonra değiştirdim, 'Ben aldım yıktırdım' diye paylaştım. Çocuğa şiddet kısmı gerçek, sadece ben değil, belki hâlâ vardır. Maalesef ilkokul seviyesinde bir öğretmen şiddeti var çocuklara'

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Kendisinin de çocukken şiddet gördüğünü söyleyen Çağlar Ertuğrul, bu durumun düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu vurguladı.

Kendisinin de çocukken şiddet gördüğünü söyleyen Çağlar Ertuğrul, bu durumun düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu vurguladı.

'Çok destek mesajı da aldım. O dönem sınıf arkadaşlarım çok kötü şiddete maruz kalıyordu. Dayak olmamalı. Böyle yazdığım için gündem oldu. Belki de önemli bir yaraya parmak basmış olduk. Ben de maalesef ilkokul döneminde öğretmen şiddetine maruz kaldım ama o dönem sadece ben değil, Türkiye’nin çok yerinde vardı. Bence düzeltilmesi gereken bir şey bu.'

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