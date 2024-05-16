Yasaklı Madde Siparişiyle Polise Yakalanan Feyza Civelek'ten İlk Paylaşım Geldi
Yasaklı Madde Siparişiyle Polise Yakalanan Feyza Civelek'ten İlk Paylaşım Geldi
Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı olarak karşımıza çıkan Feyza Civelek, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Gerek yaptığı açıklamalar olsun, gerek dizideki karakteri olsun sürekli göz önünde. Ancak geçtiğimiz günlerde yasaklı madde siparişini teslim aldığı sırada polise yakalandığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Civelek'ten ilk paylaşım geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gündemden düşmeyen isimlerden biri biliyorsunuz.
Ünlü oyuncu Feyza Civelek geçtiğimiz gün 29 Ekim tarihinde yaşadığı polis olayıyla gündeme geldi.
Şüphelilerle birlikte karakola götürülen Feyza Civelek, yasaklı maddeyi teslim almadan önce şüphelilerden birinin hesabına 6 bin TL aktardığını dekontu göstererek beyan etti.
Ardından Feyza Civelek'in yasaklı maddeyi daha ucuza alabilmek için satıcılarla pazarlık yaptığı konuşmalar ortaya çıkmıştı.
Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ne devam edip etmeyeceği merak edilirken ünlü oyuncu günler sonra bir paylaşım geldi.
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