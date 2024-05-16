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Yasaklı Madde Siparişiyle Polise Yakalanan Feyza Civelek'ten İlk Paylaşım Geldi

Yasaklı Madde Siparişiyle Polise Yakalanan Feyza Civelek'ten İlk Paylaşım Geldi

Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 11:20

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı olarak karşımıza çıkan Feyza Civelek, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Gerek yaptığı açıklamalar olsun, gerek dizideki karakteri olsun sürekli göz önünde. Ancak geçtiğimiz günlerde yasaklı madde siparişini teslim aldığı sırada polise yakalandığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Civelek'ten ilk paylaşım geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gündemden düşmeyen isimlerden biri biliyorsunuz.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gündemden düşmeyen isimlerden biri biliyorsunuz.

Dizideki karakteri olsun, yaptığı açıklamalar ve dizi hakkında verdiği spoilerlar olsun kendisi oldukça gündemde olan bir isim. Diğer bir yandan sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkan ve bahsi geçen oyuncular arasında yerini almış durumda.

Ünlü oyuncu Feyza Civelek geçtiğimiz gün 29 Ekim tarihinde yaşadığı polis olayıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Feyza Civelek geçtiğimiz gün 29 Ekim tarihinde yaşadığı polis olayıyla gündeme geldi.

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın aktardıklarına göre Feyza Civelek; 29 Ekim'de gece saat 04.15 civarında polis sorgulaması sırasında durdurulan motorluların yanına gelerek yasaklı madde siparişini teslim almak istedi.

Burada bahsetmiştik:

Şüphelilerle birlikte karakola götürülen Feyza Civelek, yasaklı maddeyi teslim almadan önce şüphelilerden birinin hesabına 6 bin TL aktardığını dekontu göstererek beyan etti.

Şüphelilerle birlikte karakola götürülen Feyza Civelek, yasaklı maddeyi teslim almadan önce şüphelilerden birinin hesabına 6 bin TL aktardığını dekontu göstererek beyan etti.

'Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm' diyen Feyza Civelek için takipsizlik kararı verilmişti.

Ardından Feyza Civelek'in yasaklı maddeyi daha ucuza alabilmek için satıcılarla pazarlık yaptığı konuşmalar ortaya çıkmıştı.

Ardından Feyza Civelek'in yasaklı maddeyi daha ucuza alabilmek için satıcılarla pazarlık yaptığı konuşmalar ortaya çıkmıştı.

Civelek'in taş kokaini T, normal kokaini L şeklinde kodlayarak konuştuğu görülmüştü. 

'F.C.: Evet Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika 10 dakika buradasın dimi. Bir şey soracağım. 1.5 T ( 1.5 gram taş kokain) Yarım L (line yani toz kokain) artı taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına?

S.Ç.: Çıktım. Fiyat değişti.

F.C.: Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?'

Burada paylaşmıştık:

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ne devam edip etmeyeceği merak edilirken ünlü oyuncu günler sonra bir paylaşım geldi.

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ne devam edip etmeyeceği merak edilirken ünlü oyuncu günler sonra bir paylaşım geldi.

'Cuma bekleriz' yazarak Kızılcık Şerbeti fragmanını paylaşan Civelek, diziye devam edip etmeyeceği tartışmalarına da cevap vermiş oldu.

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