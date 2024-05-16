"Kaç Kişinin Yuvasını Yıktınız?" Diye Soran Murat Övüç'ün Türkmenler'e "Yanık" Demesi Tepki Çekti!
"Kaç Kişinin Yuvasını Yıktınız?" Diye Soran Murat Övüç'ün Türkmenler'e "Yanık" Demesi Tepki Çekti!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Instagram hesabından paylaştığı son video tepkilerin odağı oldu. Önündeki çifti gördükten sonra 'Kaç kişinin yuvasını yıktınız' diyerek vites yükselten Övüç'ün Türkmenler'e 'yanık Türkmenler' demesi tartışma yarattı.
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Özellikle son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Murat Övüç, kadınlar matinesinde aldığı sahnelerde yaşadıklarıyla öne çıkıyor.
Bunun yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla da tartışma yaratmayı başarıyor.
Övüç, 3.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşıp da tepki çektiği videolarına bir yenisini daha ekledi.
Bir mekanda otururken ön masasında 60-65 yaş aralığında bir adam ve 23-24 yaşlarında bir kızın olduğunu anlatan Övüç, adamın yanındaki kişiye yumurtasını nasıl sevdiğini ve pastırma isteyip istemediğini sorduğu anları dile getirirken kullandığı ifadelerle gündem yarattı.
"Yanık Türkmenler, fırfır Türkmenler" sözleriyle herkesi şoke eden fenomen sözlerine "kaç tane adamın yuvasını yıktınız yanıklar?" diyerek devam etti.
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Murat Övüç'ün bir de "Ülkenizde yapabiliyor musunuz bu or*spulukları ha yanıklar?" demesi tepkilerin odağı oldu!
Ardından bir de bu paylaşımı yapan Murat Övüç'ün sözleri yine yeniden olay oldu...
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