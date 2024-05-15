Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Nihal Candan'ın Ağlayarak Söyledikleri Çok Konuşulacak!
Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Nihal Candan'ın Ağlayarak Söyledikleri Çok Konuşulacak!
'Suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklanan Nihal Candan anoreksiyaya yakalanıp 37 kiloya düşmesinden sonra tahliye edilmişti. Snob Magazin'in özel haberine göre; 28 yıl hapsi istenen Nihal Candan'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar gündeme bomba gibi düştü.
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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan 16 Kasım 2023 tarihinde dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanmıştı.
Çene yoracak cinsten hayatlar yaşayan Candan kardeşlerden Nihal'in anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düştüğü belirtilmişti. Sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen Nihal Candan cezaevinden tahliye edilmişti.
Tahliye olduktan sonraki son haliyle herkesi şaşkına çeviren Nihal Candan'ın kendini önce kuaföre arından da sokaklara atması uzun sürmemişti.
Art arda röportajlar vermeye başlayan fenomenin bu durumu büyük bir kesim tarafından eleştirilmiş ve neden tahliye edildiği sorgulanır olmuştu.
Snob Magazin'in özel haberine göre; tanınmamak için şapka ve gözlük takan Nihal önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
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Kardeşi Bahar'ın 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar, kendisinin ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen Nihal Candan "İyi değilim" diyerek konuşmaya başladı.
Açıklamasının devamında "Başıma gelen şeylerin magazinle alakalı olduğunu düşündüğüm için anksiyete yaşıyorum. Açıklama yaptıkça daha çok üstüme düşünülüyor. İnşallah bir an önce biter ve suçsuz olduğumuz kanıtlanır" ifadelerini kullandı.
Muhabirlerin "Hayatınızda neler değişti?" sorması üzerine tepki göstermeye başlayan Nihal Candan, "Son altı aydır yaşamıyorum. Konuşurken kamuoyu baskısı altında içerisindeyim" diyerek sitem etti.
"Kimseyi dolandırmadım" diyerek suçlamaları reddeden fenomen "Çevremde çok zengin var. Yaptığım reklam yok. Ekstra param yok. Neden bu suçla yargılandım ve bu konu içerisinde olduğumla ilgili fikrim yok." dedi.
Tahliyesine de itiraz edilen Nihal Candan'ın "Bundan sonrasında cesedimi tekrar koyabilirler öyle söyleyebilirim. cezaevine girince cesedimi koyabilirler. Tekrar cezaevine girmeyeceğim çünkü" sözleri de dikkat çekti.
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