Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Nihal Candan'ın Ağlayarak Söyledikleri Çok Konuşulacak!

Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Nihal Candan'ın Ağlayarak Söyledikleri Çok Konuşulacak!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.05.2024 - 17:59

'Suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklanan Nihal Candan anoreksiyaya yakalanıp 37 kiloya düşmesinden sonra tahliye edilmişti. Snob Magazin'in özel haberine göre; 28 yıl hapsi istenen Nihal Candan'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar gündeme bomba gibi düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan 16 Kasım 2023 tarihinde dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanmıştı.

İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan 16 Kasım 2023 tarihinde dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanmıştı.

Çene yoracak cinsten hayatlar yaşayan Candan kardeşlerden Nihal'in anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düştüğü belirtilmişti. Sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen Nihal Candan cezaevinden tahliye edilmişti.

Çene yoracak cinsten hayatlar yaşayan Candan kardeşlerden Nihal'in anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düştüğü belirtilmişti. Sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen Nihal Candan cezaevinden tahliye edilmişti.

Tahliye olduktan sonraki son haliyle herkesi şaşkına çeviren Nihal Candan'ın kendini önce kuaföre arından da sokaklara atması uzun sürmemişti.

Tahliye olduktan sonraki son haliyle herkesi şaşkına çeviren Nihal Candan'ın kendini önce kuaföre arından da sokaklara atması uzun sürmemişti.

Art arda röportajlar vermeye başlayan fenomenin bu durumu büyük bir kesim tarafından eleştirilmiş ve neden tahliye edildiği sorgulanır olmuştu.

Art arda röportajlar vermeye başlayan fenomenin bu durumu büyük bir kesim tarafından eleştirilmiş ve neden tahliye edildiği sorgulanır olmuştu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; tanınmamak için şapka ve gözlük takan Nihal önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; tanınmamak için şapka ve gözlük takan Nihal önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kardeşi Bahar'ın 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar, kendisinin ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen Nihal Candan "İyi değilim" diyerek konuşmaya başladı.

Kardeşi Bahar'ın 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar, kendisinin ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen Nihal Candan "İyi değilim" diyerek konuşmaya başladı.

Açıklamasının devamında "Başıma gelen şeylerin magazinle alakalı olduğunu düşündüğüm için anksiyete yaşıyorum. Açıklama yaptıkça daha çok üstüme düşünülüyor. İnşallah bir an önce biter ve suçsuz olduğumuz kanıtlanır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında "Başıma gelen şeylerin magazinle alakalı olduğunu düşündüğüm için anksiyete yaşıyorum. Açıklama yaptıkça daha çok üstüme düşünülüyor. İnşallah bir an önce biter ve suçsuz olduğumuz kanıtlanır" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Hayatınızda neler değişti?" sorması üzerine tepki göstermeye başlayan Nihal Candan, "Son altı aydır yaşamıyorum. Konuşurken kamuoyu baskısı altında içerisindeyim" diyerek sitem etti.

Muhabirlerin "Hayatınızda neler değişti?" sorması üzerine tepki göstermeye başlayan Nihal Candan, "Son altı aydır yaşamıyorum. Konuşurken kamuoyu baskısı altında içerisindeyim" diyerek sitem etti.

"Kimseyi dolandırmadım" diyerek suçlamaları reddeden fenomen "Çevremde çok zengin var. Yaptığım reklam yok. Ekstra param yok. Neden bu suçla yargılandım ve bu konu içerisinde olduğumla ilgili fikrim yok." dedi.

"Kimseyi dolandırmadım" diyerek suçlamaları reddeden fenomen "Çevremde çok zengin var. Yaptığım reklam yok. Ekstra param yok. Neden bu suçla yargılandım ve bu konu içerisinde olduğumla ilgili fikrim yok." dedi.

Sosyal medya yorumlarına üzülüp üzülmedi sorulan fenomen, 'Takip edemiyorum. Korkuyorum. Her şeyden korkmuş durumda...' dedi.

Tahliyesine de itiraz edilen Nihal Candan'ın "Bundan sonrasında cesedimi tekrar koyabilirler öyle söyleyebilirim. cezaevine girince cesedimi koyabilirler. Tekrar cezaevine girmeyeceğim çünkü" sözleri de dikkat çekti.

Tahliyesine de itiraz edilen Nihal Candan'ın "Bundan sonrasında cesedimi tekrar koyabilirler öyle söyleyebilirim. cezaevine girince cesedimi koyabilirler. Tekrar cezaevine girmeyeceğim çünkü" sözleri de dikkat çekti.

'27 yaşındayım, yeni evlendim ve avukatlık yapmayı beklerken, başıma bunlar geldi. Söylenecek bir şey yok. Konu yargı. Artık iyi haberler almayı bekliyorum. Olmayan bir suçu kanıtlamak mantıksız geliyor'

İçeriğin Devamı Aşağıda

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın