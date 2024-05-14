Ahmet Hakan'dan Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Nihal Candan'a Sert Sözler!
Ahmet Hakan'dan Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Nihal Candan'a Sert Sözler!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, 37 kiloya düşen Nihal Candan'ın tartışma yaratan tahliyesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hakan, 'Kendisini tahliye edenlere 'nanik' yapıyor' diyerek okları bir kez daha Nihal Candan'a çevirdi.
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İşte Benim Stilim adlı moda programıyla beraber hayatımıza giren Nihal ve Bahar Candan kardeşler inanılmaz lüks hayatlarıyla dikkat epey dikkat çekiyordu.
Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddia edilen Candan kardeşler 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.
Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan'ın 37 kiloya düşerek "anoreksiya"ya yakalandığı ifade edilmiş ve hastaneye sevki gerçekleşmişti.
Olay olan tahliyesinin ardından kendisini önce kuaföre ardından Nişantaşı sokaklarına bırakan Nihal Candan önceki gün de 'Bir Bak Burası Çok Önemli' adlı YouTube programına konuk olmuş ve "Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü bir hadis var, 'Namaz uykudan hayırlıdır' diye." ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyayı kasıp kavuran Ahmet Hakan da konuyla ilgili bir yazı kaleme almış ve Nihal Candan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Yazısına "MAŞALLAH NİHAL CANDAN" başlığı düşen Hakan, Nihal Candan, "'Bilmem kaç kiloya düştü, ölecek' falan diye cezaevinden tahliye edildi. Fakat maşallah Nihal Candan’a" dedi.
Hakan yazısının devamında da şu ifadeleri kullandı: "Benden çok daha sosyalleşiyor. Güzellik salonlarından hiç çıkmıyor. Katılmadığı Youtube kanalı neredeyse kalmadı. Sürekli geziyor, sürekli konuşuyor."
"Neredeyse magazin programı sunuculuğu yapacak. Estetik operasyonlarını ihmal etmediğine dair dedikodular var. Bana öyle geliyor ki Nihal Candan, kendisini tahliye edenlere “nanik” yapmakta."
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