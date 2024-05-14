Ahmet Hakan'dan Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Nihal Candan'a Sert Sözler!

Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, 37 kiloya düşen Nihal Candan'ın tartışma yaratan tahliyesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hakan, 'Kendisini tahliye edenlere 'nanik' yapıyor' diyerek okları bir kez daha Nihal Candan'a çevirdi.