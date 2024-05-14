+18 İçerikler Üreteceğini Duyurmuştu: Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Üstsüz Pozu Olay Oldu!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara her paylaşımıyla gündemi ayağa kaldırmaya devam ediyor. Son olarak anlaşma sağladığı +18 içerik sitesiyle adından söz ettiren Wanda Nara son pozuyla yine dile düştü!