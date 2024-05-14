+18 İçerikler Üreteceğini Duyurmuştu: Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Üstsüz Pozu Olay Oldu!
+18 İçerikler Üreteceğini Duyurmuştu: Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Üstsüz Pozu Olay Oldu!
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara her paylaşımıyla gündemi ayağa kaldırmaya devam ediyor. Son olarak anlaşma sağladığı +18 içerik sitesiyle adından söz ettiren Wanda Nara son pozuyla yine dile düştü!
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Sarı-kırmızılı camianın gönlünde taht kuran İcardi'nin eşiyle olan inişli çıkışlı ilişkisi sıkça manşetlerde görmüştük.
Daha önce yaptığı fazla dobra açıklamalarından tutun Icardi'yle olan ilk gecesine kadar detaylarıyla anlatan ünlü güzelin her hareketi ayrı bir olay!
Menajerliğin yanında modellik de yapan Wanda Nara son dönemlerde kendi paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor biliyorsunuz ki. Müzik dünyasına da atılan Wanda'nın klibinden paylaştığı kareler epey yorum almıştı.
Eşi Icardi ile beraber çektikleri klipteki sahneleri epey ses getiren Wanda Nara yeni anlaşmasıyla da gündem olmuştu.
Divasplay ile çalışacağını sosyal medya hesabından paylaşan Wanda Nara bundan sonra +18 içerikler üreteceğini duyurmuştu.
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Adının manşetten bir an olsun düşmesine izin vermeyen Wanda Nara bu sefer de üstsüz bir pozla çıkageldi!
Bu kareyi gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar yağmur gibi yağmaya başladı... Gelin beraber görelim, kimler ne demiş:
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Yengeciler koşun
yenge ayağı göt ayagi bırakın bu işleri yengeymis icardi yi severiz onun karısını cümle alem gerçi normal onlarda ne konuşuyorum bende 😏