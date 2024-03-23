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Icardi'nin Eşi Wanda Nara Yeni Klibinden Kareler Yayınlayınca Yorumlar Havada Uçuştu

Icardi'nin Eşi Wanda Nara Yeni Klibinden Kareler Yayınlayınca Yorumlar Havada Uçuştu

Mauro Icardi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.03.2024 - 15:45

Galatasaray'ın gözde oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Müzik dünyasına girme kararı alan Wanda Nara'nın yeni çektiği klibinden yayınladığı pozlar kısa sürede yorum topladı.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi yeşil sahalarda olduğu kadar magazin manşetlerinin de popüler isimlerinden biri oldu artık.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi yeşil sahalarda olduğu kadar magazin manşetlerinin de popüler isimlerinden biri oldu artık.

Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla adeta özdeşleşen Icardi'nin Wanda Nara'yla olan inişli çıkışlı evlilikleriyle olay olmaya devam ediyor.

Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla adeta özdeşleşen Icardi'nin Wanda Nara'yla olan inişli çıkışlı evlilikleriyle olay olmaya devam ediyor.

Haklarında çeşitli aldatma iddiaları çıkan, bizlere 'bu sefer ayrılacaklar galiba' diye düşündüren ünlü ikili ülkemizin de en tanınan yüzlerinden oldu. Kendileri pek çok markanın reklamında yer almaya başladı fark ettiyseniz.

En az yıldız futbolcu kadar adını duymaya başladığımız Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

En az yıldız futbolcu kadar adını duymaya başladığımız Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Açıklamalarıyla da bizi hayrete düşüren Nara, Arjantinli futbolcuyla evliliğin ilk gecesine dair her detayı anlatmıştı.

Kasımpaşa maçından sonra eşi Icardi'nin yaptığı paylaşımın altına, "O kadar cömertsin ki tüm kalelerde gol atıyorsun" yazması da ağızları açık bırakmıştı.

Kasımpaşa maçından sonra eşi Icardi'nin yaptığı paylaşımın altına, "O kadar cömertsin ki tüm kalelerde gol atıyorsun" yazması da ağızları açık bırakmıştı.

Model ve menajer olan Wanda Nara aldığı bir karar sonrası kariyerinde yeni bir adım atarak müzik dünyasına girmişti.

Model ve menajer olan Wanda Nara aldığı bir karar sonrası kariyerinde yeni bir adım atarak müzik dünyasına girmişti.
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İlk şarkısıyla büyük ses getiren Wanda Nara'nın Brezilya'da çektiği bir klibinde bilardo masasında yaptığı twerkten hallice dansı da çok konuşulmuştu.

'Bad Bitch' ve 'O bicho Vai pegar' adlı iki şarkı çıkardıktan sonra yoluna devam eden Wanda Nara üçüncü şarkısı 'Money'yi de müzikseverlerin beğenisine sundu.

'Bad Bitch' ve 'O bicho Vai pegar' adlı iki şarkı çıkardıktan sonra yoluna devam eden Wanda Nara üçüncü şarkısı 'Money'yi de müzikseverlerin beğenisine sundu.

21 Mart'ta yayınlanan şarkısının reklamını sosyal medyada art arda paylaştığı karelerle yapan Wanda'nın pozları ve dantelli kombini olay oldu.

21 Mart'ta yayınlanan şarkısının reklamını sosyal medyada art arda paylaştığı karelerle yapan Wanda'nın pozları ve dantelli kombini olay oldu.

Instagram'da paylaşıldıktan sonra binlerce beğeni alan karelere bir o kadar da yorum geldi elbette...

Instagram'da paylaşıldıktan sonra binlerce beğeni alan karelere bir o kadar da yorum geldi elbette...

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Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de epey merak ediyoruz. Hadi yorumlarda buluşalım...

Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de epey merak ediyoruz. Hadi yorumlarda buluşalım...

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