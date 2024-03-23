Icardi'nin Eşi Wanda Nara Yeni Klibinden Kareler Yayınlayınca Yorumlar Havada Uçuştu
Icardi'nin Eşi Wanda Nara Yeni Klibinden Kareler Yayınlayınca Yorumlar Havada Uçuştu
Galatasaray'ın gözde oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Müzik dünyasına girme kararı alan Wanda Nara'nın yeni çektiği klibinden yayınladığı pozlar kısa sürede yorum topladı.
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi yeşil sahalarda olduğu kadar magazin manşetlerinin de popüler isimlerinden biri oldu artık.
Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla adeta özdeşleşen Icardi'nin Wanda Nara'yla olan inişli çıkışlı evlilikleriyle olay olmaya devam ediyor.
En az yıldız futbolcu kadar adını duymaya başladığımız Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Kasımpaşa maçından sonra eşi Icardi'nin yaptığı paylaşımın altına, "O kadar cömertsin ki tüm kalelerde gol atıyorsun" yazması da ağızları açık bırakmıştı.
Model ve menajer olan Wanda Nara aldığı bir karar sonrası kariyerinde yeni bir adım atarak müzik dünyasına girmişti.
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İlk şarkısıyla büyük ses getiren Wanda Nara'nın Brezilya'da çektiği bir klibinde bilardo masasında yaptığı twerkten hallice dansı da çok konuşulmuştu.
'Bad Bitch' ve 'O bicho Vai pegar' adlı iki şarkı çıkardıktan sonra yoluna devam eden Wanda Nara üçüncü şarkısı 'Money'yi de müzikseverlerin beğenisine sundu.
21 Mart'ta yayınlanan şarkısının reklamını sosyal medyada art arda paylaştığı karelerle yapan Wanda'nın pozları ve dantelli kombini olay oldu.
Instagram'da paylaşıldıktan sonra binlerce beğeni alan karelere bir o kadar da yorum geldi elbette...
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