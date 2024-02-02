Icardi'nin Karısı, Bizim Yengemiz Wanda Nara Bu Sefer de Şarkı Çıkarınca "Bu İşin Tadı Kaçtı" Dedirtti
Icardi'nin Karısı, Bizim Yengemiz Wanda Nara Bu Sefer de Şarkı Çıkarınca "Bu İşin Tadı Kaçtı" Dedirtti
Ülkemizde büyük ses getirmiş, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve sayesinde gündemden düşmeyen Wanda Nara'yı bilmeyen yoktur. Futbolcu'nun karısı Wanda Nara şimdi de şarkı çıkarttı! Detaylar içeriğimizde👇
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Galatasaray'ın futbolcularından biri olan Icardi son zamanlarda futboldansa eşi Wanda Nara ile sık sık konuşuluyor.
Türkiye gündemine bomba gibi düşen çiftimiz reklamlardan magazine her yeri ele geçirmiş durumda ki, ikilinin büyük bir hayran kitlesi var.
Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları sayesinde çiftimizin birbirine olan düşkünlüğünü duymayan kalmadı.
Mauro Icardi ile ikili yaşanmışlıklarını ve özel hayatlarını bile açık açık anlatan Nara söyledikleriyle ve paylaşımlarıyla sıkça olay oluyor.
Konuşulmayı seven olayların kadını Nara, şimdi de şarkı çıkarttı!
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İşte o şarkı ve klibinden bir kesit👇
Gelen tepkilere bakalım👇
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