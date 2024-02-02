Kim Kardashian'ın Güzeller Güzeli Kızı Chicago İçin Düzenlediği Temalı Parti Yine Büyük Ses Getirdi
Kim Kardashian'ın Güzeller Güzeli Kızı Chicago İçin Düzenlediği Temalı Parti Yine Büyük Ses Getirdi
Çocukları bir noktada sosyal medya unsuru olan Kardashianlar onlara verdikleri hediyeler ve doğum günü partileriyle de sık sık konuşuluyor. Kim Kardashian'ın kızı Chicago için düzenlediği doğum günü partisi olay oldu! Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kardashianların reality şovlarının ana konusu aileleri ve aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar bildiğimiz gibi.
Annelerinden gördükleri gibi tüm diğer Kardashianlar da çocuklarını kameraların gözü önünde yetiştiriyorlar.
Ailenin en genç annesi olan Kylie Jenner da kızı Stormi'yi doğduğu günden itibaren şatafatın içinde ve sosyal medyanın adeta göbeğinde büyütüyor.
Durum böyle olunca milyarder ailenin çocukları için düzenledikleri etkinlikler de çok konuşuluyor, hatta Jenner'ın kızı Stormi için bu şaşalı parti de olay yaratmıştı.
Kim Kardashian'ın kendisine benzerliği ile öve öve bitiremediği ve medyanın gözde Kardashianların da biri haline daha çocuk yaşında gelen kızı Chicago da bu durumdan payını alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendisiyle benzerliğini sürekli dile getiren Kardashian kızının 6. yaş doğum gününü temalı bir parti düzenleyerek kutladı.
Kızları North ve Chicago ile bu pozları paylaştı milyarder Kardashian.
Daha bu yaşından adeta moda ikonu olan Chicago kameralara böyle gülümsedi!
"Bratz" bebeklerinin konsept olarak seçildiği doğum günü kutlamasında pastasından kıyafetlere detaylar düşünülmüştü şaşırmadığımız üzere...
İşte yemeklerinden kıyafetlerine o organizasyon👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Kim Kardashian kızıyla sevgi dolu pozlarını böyle paylaştı👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda