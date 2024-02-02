Demi Lovato Kırmızı Elbisesiyle Katıldığı "Go Red For Women" Davetinde Sindirellanın Üvey Kardeşine Benzetildi
Demi Lovato Kırmızı Elbisesiyle Katıldığı "Go Red For Women" Davetinde Sindirellanın Üvey Kardeşine Benzetildi
Demi Lovato katıldığı etkinlikte giydiği alev kırmızısı elbiseyle hayranlarından birçok yorum aldı.Yıllar sonra yeniden seslendirdiği şarkılarıyla herkesi büyüledi. Detaylar👇
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Şarkıcı Demi Lovato'yu çıkardığı kitabıyla olsun yaşadığı sağlık sorunlarıyla olsun, şarkılarıyla olsun tanımayan ya da duymayan yoktur.
Kendisini geçliğinden beri ekranlarda görmeye alışkınız, özellikle Disney Channel'da seslendirmeye başladığı şarkılarla birçok hayran edinmişti ünlü isim.
Geçtiğimiz günlerde Amerikan Kalp Derneği'nin New York'taki "Go Red for Women Kırmızı Elbise Koleksiyonu Konseri"'nde sahne almadan önce kırmızı halıda elbiseyle baş döndürdü.
Her yıl düzenlenen etkinlik moda, eğlence ve hayırseverliği bir araya getirerek kadın kalp sağlığı konusunda farkındalık yaratıyor.
31 yaşındaki şarkıcı gönderisinde "Bu gece kadınlara kendimizi savunmanın ve sağlığımıza öncelik vermenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmakla ilgili" diye ekledi.
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Ayrıca sanatçı etkinlikte "Heart Attack" ve "Anyone" gibi şarkılarını canlandırarak dinleyicileri büyüledi.
İşte o anlar👇
Gelin şarkıcıya gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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