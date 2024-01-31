Şarkıcı Demi Lovato'nun Turşu Aşkı Başka Bir Boyuta Taşınıyor: Turşu Markasının İsmi İçin Başvuruda Bulundu
Şarkıcı Demi Lovato'nun Turşu Aşkı Başka Bir Boyuta Taşınıyor: Turşu Markasının İsmi İçin Başvuruda Bulundu
Demi Lovato turşu aşkını başka bir seviyeye taşıyarak 'Pickle Sl*t' isimli bir marka çıkarmak için başvuruda bulundu. Detaylar içeriğimizde👇
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Ergenlik yıllarında Disney Channel sayesinde tanınmaya başlamış şarkıcı Demi Lovato'yu ve şarkılarını çoğumuz biliyoruz.
Ünlü şarkıcıyı tanıyorsanız garip bir bağımlılığı olduğunu da duymuş ya da görmüş olabilirsiniz.
Kendisinin turşuya olan aşkı küçümsenemez derecede! O kadar ki her an kameraya turşu yerken yakalanıyor ünlü şarkıcı.
Lovato'ya katıldığı reality şovlarda bile turşu veriliyor! Onun turşu zaafını duymayan kalmamış gibi...
Doğum günü pastasını bile turşu şeklinde seçen şarkıcının turşu sevgisi resmen bağımlılık derecesinde!
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Cadılar Bayramında bile turşu kılığına giren ismin son hamlesi "yok artık!" dedirtti.
Şarkıcı "Pickle Sl*t" isimli yeni bir ticari marka için başvuruda bulundu. Giyim üzerine olacağı düşünülen şarkıcının yeni markası hayranlarını şaşırttı.
Gelin gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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