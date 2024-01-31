Süpermodel Hailey Bieber Sere Serpe Kumlara Uzandığı Paylaşımlarıyla "Fazla Kasıntı" Dedirtti
Süpermodel Hailey Bieber Sere Serpe Kumlara Uzandığı Paylaşımlarıyla "Fazla Kasıntı" Dedirtti
Justin Bieber'la yaşadıkları aşk ve makyaj markasıyla konuşulan ünlü manken Hailey Bieber paylaştığı pozlarla yine herkesi kendine hayran bıraktı. Detaylar içeriğimizde👇
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Eşi kızların küçüklük aşkı Justin Bieber olan model Hailey Bieber herkeste hayranlık ve kıskançlık uyandıracak birçok özelliğe sahip.
Güzelliği ve pozlarıyla herkesi kendine hayran bırakan model paylaştığı karelerle kendinden söz ettirmeyi de seviyor.
Justin Bieber ile olan aşk dolu paylaşımlarıyla ve çıkarttığı makyaj markasıyla şu sıralar gündem olan Bieber gönderileriyle de konuşuluyor.
Kendisinin paylaştığı son pozlar resmen olay oldu!👇
Ayağında tüylü botları üstünde bikiniyle poz veren Hailey Bieber güzelliğiyle nefes kesti...
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Çıkarttığı makyaj markasının reklamını yapmak için paylaştığı pozlara birlikte bakalım👇
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