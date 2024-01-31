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Belçim Bilgin Adını Değiştirip "Be" Yapmak İstemesinin Asıl Sebebini Öğrenince Dumur Olacaksınız

Belçim Bilgin Adını Değiştirip "Be" Yapmak İstemesinin Asıl Sebebini Öğrenince Dumur Olacaksınız

Belçim Bilgin Erdoğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 17:19

Uzun yıllardır ekran önünde olan isimlerden Belçim Bilgin, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin programına konuk olduğu sırada adını değiştirmek istediğinden söz etmişti. 'Be' olmak istediğini dile getiren Bilgin, ismini değiştirmek istemesinin asıl sebebini söyleyerek ağzımızı daha da açık bıraktı.

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2005 yılında adım attığı oyunculuk kariyerinde yıllar içinde pek çok yapımla adından söz ettiren Belçim Bilgin, yıllar geçse de hafızalarımızda Hatırla Sevgili dizisindeki performansıyla yer alıyor.

2005 yılında adım attığı oyunculuk kariyerinde yıllar içinde pek çok yapımla adından söz ettiren Belçim Bilgin, yıllar geçse de hafızalarımızda Hatırla Sevgili dizisindeki performansıyla yer alıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever, Keşanlı Ali Destanı, Kelebeğin Rüyası, Çember, Hekimoğlu ve Cebimdeki Yabancı gibi popüler pek çok dizi ve filmde boy gösteren ünlü oyuncu çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl Roza'da Fate karakterine hayat veren Bilgin, şimdilerde yeni filmi Hatıran Yeter'in 16 Şubat'ta vizyona girmesini bekliyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl Roza'da Fate karakterine hayat veren Bilgin, şimdilerde yeni filmi Hatıran Yeter'in 16 Şubat'ta vizyona girmesini bekliyor.

Burak Sevinç, Ferit Aktuğ ve Gözde Çığacı ile başrollerini paylaştığı film için oldukça heyecanlı olduğunu da sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşmaya devam ediyor.

31 Ocak'ta 41 yaşına girecek olan Bilgin, doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte Gayrettepe'de bir mekanda kutlama kararı almış.

31 Ocak'ta 41 yaşına girecek olan Bilgin, doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte Gayrettepe'de bir mekanda kutlama kararı almış.

Erken kutlama yapan Bilgin'in partisine elbette yakın arkadaşları ve çevresi katıldı. Muhabirler de mekan girişinde kendisini yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz akşam doğum gününü kutlayan Belçim Bilgin, muhabirlerle sohbet ettiği sırada eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ni de övgülere boğdu.

Geçtiğimiz akşam doğum gününü kutlayan Belçim Bilgin, muhabirlerle sohbet ettiği sırada eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ni de övgülere boğdu.

2006 yılında dünyaevine giren ve 2018 yılında evliliklerini sonlandıran çiftin bir de Rodin isminde oğulları bulunuyor. Eski eşinin dizisi hakkında yapılan eleştirilerden bahsedilip yorumu sorulunca Belçim Bilgin, 'Bu projenin hiç bilmediğimiz bir hikayenin kapılarını açtığını düşünüyorum, o kadınların hikayeleri ile empati kurmamızın hiçbir sakıncası yok' demişti.

Ardından bir de geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Be" açıklamasına değinildi.

Ardından bir de geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Be" açıklamasına değinildi.

Bilmeyenleriniz için Belçim Bilgin, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler isimli programına katılmıştı. Yaptıkları sohbet esnasında herkesin kafasını karıştıran Belçim Bilgin, adını 'Be' yapmak istediğini söylemişti.

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Haliyle muhabirler de "Neden Be?" diye sormadan edemedi. Fakat Belçim Bilgin'in bu soruya olan cevabı daha da şaşırttı.

Haliyle muhabirler de "Neden Be?" diye sormadan edemedi. Fakat Belçim Bilgin'in bu soruya olan cevabı daha da şaşırttı.

Adını sevdiğini söyleyen Bilgin, 'Adımı değiştirmiyorum aslında.' dedi.

Yabancı dostlarının adını söylerken zorlanması dolayısıyla adını "Be" yapmak istediğini söyleyen Belçim Bilgin, "Vay be!" dedirtti.

Yabancı dostlarının adını söylerken zorlanması dolayısıyla adını "Be" yapmak istediğini söyleyen Belçim Bilgin, "Vay be!" dedirtti.

'Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. 'Be' denmesini istememin tek sebebi bu. Onlar için çok daha rahat. Adımı çok seviyorum, başka Belçim yok.'

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