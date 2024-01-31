Belçim Bilgin Adını Değiştirip "Be" Yapmak İstemesinin Asıl Sebebini Öğrenince Dumur Olacaksınız
Belçim Bilgin Adını Değiştirip "Be" Yapmak İstemesinin Asıl Sebebini Öğrenince Dumur Olacaksınız
Uzun yıllardır ekran önünde olan isimlerden Belçim Bilgin, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin programına konuk olduğu sırada adını değiştirmek istediğinden söz etmişti. 'Be' olmak istediğini dile getiren Bilgin, ismini değiştirmek istemesinin asıl sebebini söyleyerek ağzımızı daha da açık bıraktı.
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2005 yılında adım attığı oyunculuk kariyerinde yıllar içinde pek çok yapımla adından söz ettiren Belçim Bilgin, yıllar geçse de hafızalarımızda Hatırla Sevgili dizisindeki performansıyla yer alıyor.
Son olarak geçtiğimiz yıl Roza'da Fate karakterine hayat veren Bilgin, şimdilerde yeni filmi Hatıran Yeter'in 16 Şubat'ta vizyona girmesini bekliyor.
31 Ocak'ta 41 yaşına girecek olan Bilgin, doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte Gayrettepe'de bir mekanda kutlama kararı almış.
Geçtiğimiz akşam doğum gününü kutlayan Belçim Bilgin, muhabirlerle sohbet ettiği sırada eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ni de övgülere boğdu.
Ardından bir de geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Be" açıklamasına değinildi.
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Haliyle muhabirler de "Neden Be?" diye sormadan edemedi. Fakat Belçim Bilgin'in bu soruya olan cevabı daha da şaşırttı.
Yabancı dostlarının adını söylerken zorlanması dolayısıyla adını "Be" yapmak istediğini söyleyen Belçim Bilgin, "Vay be!" dedirtti.
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