Belçim Bilgin Adını Değiştirip "Be" Yapmak İstemesinin Asıl Sebebini Öğrenince Dumur Olacaksınız

2006 yılında dünyaevine giren ve 2018 yılında evliliklerini sonlandıran çiftin bir de Rodin isminde oğulları bulunuyor. Eski eşinin dizisi hakkında yapılan eleştirilerden bahsedilip yorumu sorulunca Belçim Bilgin, 'Bu projenin hiç bilmediğimiz bir hikayenin kapılarını açtığını düşünüyorum, o kadınların hikayeleri ile empati kurmamızın hiçbir sakıncası yok' demişti.