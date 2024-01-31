İntihar Girişimiyle Gündeme Gelen Rapçi Sansar Salvo Ailesini Adalet Bakanlığı'na Şikayet Etti
İntihar Girişimiyle Gündeme Gelen Rapçi Sansar Salvo Ailesini Adalet Bakanlığı'na Şikayet Etti
Sansar Salvo lakabıyla tanınan ve bir dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden intihara teşebbüs ettiğini anlatmıştı. Bu sefer de ailesini sosyal medya üzerinden Adalet Bakanlığı'na ihbar eden Sansar Salvo, kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.
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Ağır Roman, Dum Taka Dum ve Koptu Kayış gibi şarkılarla tanınan rapçi Sansar Salvo, 2008 yılında yayınladığı ilk albümü Adrenalin'den beridir aktif bir şekilde müzik yapıyor.
2010 yılında kansere yakalanan ve tedavisinin ardından müzik kariyerine geri dönen Sansar Salvo, son olarak 2023 yılında Kayıt Tuşu isimli mixtape'ini yayınlamıştı.
2023 yılının Kasım ayında Twitter hesabı üzerinden 43 farklı ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini anlatan Sansar Salvo, ailevi sorunları olduğunun altını çizmişti.
Bu kez de yine Twitter (X) hesabı üzerinden ailesini Adalet Bakanlığı'na ihbar eden Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini ve kamera kayıtlarının incelenmesini istediğini söyledi.
Önce yatırıldığı hastanede tehdit edildiğini ve kollarının bağlandığını söyleyen Sansar Salvo, kamera kayıtlarının incelenmesini istemesinin ardından ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
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Bahsi geçen hastaneye de babasının oldukça yüksel bir meblağ ödediğini söylediğini dile getirdi.
"Bu işin peşini sizi benim zırladığım gibi zırlatana kadar bırakmayacağım o odada.."
Ardından hastane raporunu paylaştı.
Son olarak 10 yıl önce yaşadığı bir olaydan bahsetti ve ailesine seslenmeye devam etti...
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