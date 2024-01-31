İntihar Girişimiyle Gündeme Gelen Rapçi Sansar Salvo Ailesini Adalet Bakanlığı'na Şikayet Etti

Anlattıkları arasında dikkat çeken ifadeler yer alıyordu. Sansar Salvo'nun babasına ve annesine yönelik sözleri ise gören herkesi hayret ettirmişti.

'Ben kız arkadaşımı senin geçmişte beni dövdürmenin travması ve öfkesiyle darp ediyorsam, üstüne intihara kalkışıyorsam. Kusmuğumu elinden silerken cik cik cik yapacağına o kızı normal telefondan arayacak kadar önemseyeceksin beni. Onursuz herif. Onursuz kadın. Rezillik sizin.'