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İntihar Girişimiyle Gündeme Gelen Rapçi Sansar Salvo Ailesini Adalet Bakanlığı'na Şikayet Etti

İntihar Girişimiyle Gündeme Gelen Rapçi Sansar Salvo Ailesini Adalet Bakanlığı'na Şikayet Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 16:36

Sansar Salvo lakabıyla tanınan ve bir dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden intihara teşebbüs ettiğini anlatmıştı. Bu sefer de ailesini sosyal medya üzerinden Adalet Bakanlığı'na ihbar eden Sansar Salvo, kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.

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Ağır Roman, Dum Taka Dum ve Koptu Kayış gibi şarkılarla tanınan rapçi Sansar Salvo, 2008 yılında yayınladığı ilk albümü Adrenalin'den beridir aktif bir şekilde müzik yapıyor.

Ağır Roman, Dum Taka Dum ve Koptu Kayış gibi şarkılarla tanınan rapçi Sansar Salvo, 2008 yılında yayınladığı ilk albümü Adrenalin'den beridir aktif bir şekilde müzik yapıyor.

1989 yılında dünyaya gelen Ekincan Arslan, sahne adıyla Sansar Salvo olarak tanınıyor.

2010 yılında kansere yakalanan ve tedavisinin ardından müzik kariyerine geri dönen Sansar Salvo, son olarak 2023 yılında Kayıt Tuşu isimli mixtape'ini yayınlamıştı.

2010 yılında kansere yakalanan ve tedavisinin ardından müzik kariyerine geri dönen Sansar Salvo, son olarak 2023 yılında Kayıt Tuşu isimli mixtape'ini yayınlamıştı.

Gündem ve Pespaye Kindarım isimli şarkıları da 2023 yılında yayınladığı parçalar arasında yerini almıştı.

2023 yılının Kasım ayında Twitter hesabı üzerinden 43 farklı ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini anlatan Sansar Salvo, ailevi sorunları olduğunun altını çizmişti.

2023 yılının Kasım ayında Twitter hesabı üzerinden 43 farklı ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini anlatan Sansar Salvo, ailevi sorunları olduğunun altını çizmişti.

Anlattıkları arasında dikkat çeken ifadeler yer alıyordu. Sansar Salvo'nun babasına ve annesine yönelik sözleri ise gören herkesi hayret ettirmişti.

'Ben kız arkadaşımı senin geçmişte beni dövdürmenin travması ve öfkesiyle darp ediyorsam, üstüne intihara kalkışıyorsam. Kusmuğumu elinden silerken cik cik cik yapacağına o kızı normal telefondan arayacak kadar önemseyeceksin beni. Onursuz herif. Onursuz kadın. Rezillik sizin.'

Bu kez de yine Twitter (X) hesabı üzerinden ailesini Adalet Bakanlığı'na ihbar eden Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini ve kamera kayıtlarının incelenmesini istediğini söyledi.

Bu kez de yine Twitter (X) hesabı üzerinden ailesini Adalet Bakanlığı'na ihbar eden Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini ve kamera kayıtlarının incelenmesini istediğini söyledi.

Ailesinin hukukçu kimlikleriyle kayıtlarını ve banka hesaplarını yasa dışı bir yolla elde ettiğini söyleyen Ekincan Arslan, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı etiketledi.

Önce yatırıldığı hastanede tehdit edildiğini ve kollarının bağlandığını söyleyen Sansar Salvo, kamera kayıtlarının incelenmesini istemesinin ardından ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.

Önce yatırıldığı hastanede tehdit edildiğini ve kollarının bağlandığını söyleyen Sansar Salvo, kamera kayıtlarının incelenmesini istemesinin ardından ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
twitter.com

'Ailem senelerdir ekriptiz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığım akıl hastanelerinden temin edilen, telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde etmektedir.  

@adalet_bakanlik'

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Bahsi geçen hastaneye de babasının oldukça yüksel bir meblağ ödediğini söylediğini dile getirdi.

Bahsi geçen hastaneye de babasının oldukça yüksel bir meblağ ödediğini söylediğini dile getirdi.

"Bu işin peşini sizi benim zırladığım gibi zırlatana kadar bırakmayacağım o odada.."

"Bu işin peşini sizi benim zırladığım gibi zırlatana kadar bırakmayacağım o odada.."
twitter.com

Ardından hastane raporunu paylaştı.

Ardından hastane raporunu paylaştı.
twitter.com

Son olarak 10 yıl önce yaşadığı bir olaydan bahsetti ve ailesine seslenmeye devam etti...

Son olarak 10 yıl önce yaşadığı bir olaydan bahsetti ve ailesine seslenmeye devam etti...
twitter.com

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