Belçim Bilgin Eski Eşi Yılmaz Erdoğan'ın Yeni Dizisi Dilber'i Övmelere Doyamadı: "Pavyon Bizim Gerçeğimiz"

İlk fragmanından itibaren sosyal medyayı sallayan Dilber dizisi övüldüğü kadar yerilmişti de hatırlarsanız. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi Dilber'e son yorum eski eşi Belçim Bilgin'den geldi. Bilgin, Dilber'i övmelere doyamadı.

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