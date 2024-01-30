Belçim Bilgin Eski Eşi Yılmaz Erdoğan'ın Yeni Dizisi Dilber'i Övmelere Doyamadı: "Pavyon Bizim Gerçeğimiz"
Belçim Bilgin Eski Eşi Yılmaz Erdoğan'ın Yeni Dizisi Dilber'i Övmelere Doyamadı: "Pavyon Bizim Gerçeğimiz"
İlk fragmanından itibaren sosyal medyayı sallayan Dilber dizisi övüldüğü kadar yerilmişti de hatırlarsanız. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi Dilber'e son yorum eski eşi Belçim Bilgin'den geldi. Bilgin, Dilber'i övmelere doyamadı.
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Televizyon dünyasının ünlü çiftlerinden biri olan Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatırlarsanız ünlü çift, 2006 yılında dünyaevine girmişti.
Erdoğan ve Bilgin, çifti 2009 yıllarında ise oğulları Rodin'i kucaklarına almışlardı. Uzun yıllar magazin gündeminin konuşulan isimlerinden olan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti 2018 yılında evliliklerini sonlandırmaya karar vermiş ve boşanmışlardı.
Şimdilerde 40 yaşında olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir daha evlenmeyi düşünmediğini ve evliliğe dair olumsuz fikirleri olduğunu söylemesi ile de çok konuşulmuştu.
Biten evliliğinden sonra ekranlardan da uzaklaşan Bilgin, şimdilerde spiritüellik üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
Yakınlarda ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu bu sefer de eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi Dilber hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.
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Muhabir Online'ın haberine göre Bilgin, Dilber hakkında "Biz görmezden gelsek de pavyon bu ülkede eğlence kültürünün çok önemli bir parçası" yorumunda bulundu.
Belçim Bilgin, aynı zamanda "Bu projenin hiç bilmediğimiz bir hikayenin kapılarını açtığını düşünüyorum, o kadınların hikayeleri ile empati kurmamızın hiçbir sakıncası yok" açıklamaları ile Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesini övmelere doyamadı.
Belçim Bilgin'in açıklamalarının tamamı 👇🏼
Kadınlar konusunda çok hassas olduğunu söyleyen Bilgin, Dilber'in hikayesinin özendirmek değil paylaşmak ve anlatmak olduğunu da dile getirdi.
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