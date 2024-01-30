Sabancı'lar İçin Oyunculuğu Bıraktığı Söylenen Hande Erçel'in Yeni Proje Müjdesi "Keşke Evlenseydin" Dedirtti
Sabancı'lar İçin Oyunculuğu Bıraktığı Söylenen Hande Erçel'in Yeni Proje Müjdesi "Keşke Evlenseydin" Dedirtti
Sabancı'lara gelin olacağı ve bu nedenle de ailenin kurallarına uymak için oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Hande Erçel, oyuncu koçuyla görüştü ve yeni bir projenin müjdesini verdi.
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Hayatımıza 2014 yılında giren Hande Erçel, kariyerine başladığı günden bu yana gerek oyunculuğu gerek özel hayatı gerek ise stili yüzünden binbir çeşit eleştiriye maruz kalan isimlerden bir tanesi.
Ünlü oyuncu en son rol aldığı "Bambaşka Biri" dizisindeki performansı ile eleştiri yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Sonra da Erçel'in aşk haberleri gündemde bomba etkisi yaratmış ve ünlü oyuncunun ilişkisini eleştirmeyen kalmamıştı.
Geçtiğimiz yıl Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Daha sonra gelen evlilik haberleri ise ipin ucunu iyice kaçırdı...
Çünkü Erçel'in Sabancı'lara gelin olmak için oyunculuğu bıraktığı da iddia edildi...
Ünlü oyuncunun okula geri dönme kararının "Sabancı kurallarına uymaya çalışması" olduğu da.
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Kendini bir anda sanata adayan ve Instagram profilinden oyuncu ibaresini kaldıran Hande Erçel, bu iddiaları güçlendirmedi desek yalan olur.
Ancak geçtiğimiz günlerde Akatlar’da görüntülenen ünlü oyuncu, "Haberler doğru değil. Benim mesleğim, tutkum oyunculuk" açıklamasını yaparak oyunculuğu bıraktığı iddialarını yalanlamıştı.
Bugün de oyuncu koçu ile görüntülenen Hande Erçel'e yine oyunculuğu bırakıp bırakmadığı ile ilgili sorular soruldu.
Sorulara "Yok öyle bir şey, imkansız" cevabını veren Hande Erçel oyunculuğu bırakmayacağını kesin ve net bir dille yeniden ifade etmiş oldu.
Aynı zamanda Erçel, "Yeni bir şey okuyorum şu anda. Çok beğendiğim ve sevdiğim bir iş. Umarım olur" diyerek yeni bir dijital projenin de müjdesini vermiş oldu.
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İşte Hande Erçel'in açıklamalarının tamamı:
Erçel'in açıklamaları onu kısa bir süre içerisinde yeniden ekranlarda göreceğimizi müjdelerken bu habere en çok Hande Erçel hayranları sevindi! Tabii, "ekranlara geri döneceğine keşke evlenseydi" diyenler de oldu.
Hande Erçel'in yeniden ekranlara döneceği haberine kim ne demiş gelin birlikte bakalım!
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