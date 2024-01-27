Marjinalliklerine Alıştığımız Bartu Küçükçağlayan'ın Tütülü Kombini "Bu Işıltılı Hayatı Sen Seçtin" Dedirtti
Marjinalliklerine Alıştığımız Bartu Küçükçağlayan'ın Tütülü Kombini "Bu Işıltılı Hayatı Sen Seçtin" Dedirtti
Bartu Küçükçağlayan'ın marjinal tarzına her ne kadar aşina olsak da ünlü ismin tütülü kombini hayranlarını şaşırttı. Ünlü ismin tütülü kombini ve ışıl ışıl makyajı 'Bu ışıltılı hayatı sen seçtin' dedirtti.
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Hayatımıza 2004 yılında bomba gibi bir giriş yapan Bartu Küçükçağlayan, Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece gibi popüler yapımlar ile ismini duyurdu.
Kendisini asıl tanıdığımız yer ise Yalan Dünya oldu. Küçükçağlayan, Gülse Birsel'in dizisindeki Orçun tiplemesiyle tüm Türkiye'nin sempatisini kazandı.
Tabii ki ünlü ismin tek yeteneği oyunculuk değil. Bartu Küçükçağlayan'ın bir de grubu var.
Bilmeyenler için hemen söyleyelim Küçükçağlayan, Büyük Ev Ablukada grubunun bir üyesi. Yani ünlü ismin on parmağında on marifet.
Küçükçağlayan'ın renkli ve espirili kişiliğini, başarılı tiplemelerini ve özellikle de marjinal hallerini biliyoruz. Ama Küçükçağlayan'ın son pozlarına sizin de şaşıracağınıza eminiz!
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Sosyal medya hesabından sahne pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, ışıltılı makyajı ve tütülü pozları ile hem şaşırttı hem "bu ışıltılı hayatı sen seçtin" dedirtti.
Euphoria tarzıyla dikkat çeken Küçükçağlayan'ın son pozlarına sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.
Ünlü oyuncunun ışıl ışıl pozlarına kim ne mi dedi?
Hadi, gelin birlikte bakalım!
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