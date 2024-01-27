Marjinalliklerine Alıştığımız Bartu Küçükçağlayan'ın Tütülü Kombini "Bu Işıltılı Hayatı Sen Seçtin" Dedirtti

Bartu Küçükçağlayan'ın marjinal tarzına her ne kadar aşina olsak da ünlü ismin tütülü kombini hayranlarını şaşırttı. Ünlü ismin tütülü kombini ve ışıl ışıl makyajı 'Bu ışıltılı hayatı sen seçtin' dedirtti.

Detaylar...