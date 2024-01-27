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Alizade "Eniştenizi Dinlemeye Gidiyorum"Dedi Ezhel'e Uçtu! 27 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Alizade "Eniştenizi Dinlemeye Gidiyorum"Dedi Ezhel'e Uçtu! 27 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 20:52

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Ezhel ve Alizade kaynana kaosunun ardından yeniden bir araya geldi!

1. Ezhel ve Alizade kaynana kaosunun ardından yeniden bir araya geldi!

2. Hande Erçel, kendini yine sanata verdi.

2. Hande Erçel, kendini yine sanata verdi.

3. Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve bebişle keyfi yaptı.

3. Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve bebişle keyfi yaptı.

4. Yaşanan Buket Aydın kaosundan sonra Şahan Gökbakar'dan eşine aşk sözcükleri geldi.

4. Yaşanan Buket Aydın kaosundan sonra Şahan Gökbakar'dan eşine aşk sözcükleri geldi.

5. Demet Özdemir, yeni uyandığı haliyle takipçilerine "Günaydın" dedi.

5. Demet Özdemir, yeni uyandığı haliyle takipçilerine "Günaydın" dedi.
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6. Ezgi Mola, oğlu Can'ı paylaşmalara doyamadı.

6. Ezgi Mola, oğlu Can'ı paylaşmalara doyamadı.

7. Farah Zeynep Abdullah, bugünü bakım günü ilan etti.

7. Farah Zeynep Abdullah, bugünü bakım günü ilan etti.

8. Alizade, Ezhel'in konserini izlemek için uçtu.

8. Alizade, Ezhel'in konserini izlemek için uçtu.

9. Özge Özpirinçci, canı makarna çekince kendini mutfağa attı.

9. Özge Özpirinçci, canı makarna çekince kendini mutfağa attı.

10. Eda Ece'den arkadaşı Gupse Özay'a destek geldi.

10. Eda Ece'den arkadaşı Gupse Özay'a destek geldi.

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