Alizade "Eniştenizi Dinlemeye Gidiyorum"Dedi Ezhel'e Uçtu! 27 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Alizade "Eniştenizi Dinlemeye Gidiyorum"Dedi Ezhel'e Uçtu! 27 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Ezhel ve Alizade kaynana kaosunun ardından yeniden bir araya geldi!
2. Hande Erçel, kendini yine sanata verdi.
3. Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve bebişle keyfi yaptı.
4. Yaşanan Buket Aydın kaosundan sonra Şahan Gökbakar'dan eşine aşk sözcükleri geldi.
5. Demet Özdemir, yeni uyandığı haliyle takipçilerine "Günaydın" dedi.
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6. Ezgi Mola, oğlu Can'ı paylaşmalara doyamadı.
7. Farah Zeynep Abdullah, bugünü bakım günü ilan etti.
8. Alizade, Ezhel'in konserini izlemek için uçtu.
9. Özge Özpirinçci, canı makarna çekince kendini mutfağa attı.
10. Eda Ece'den arkadaşı Gupse Özay'a destek geldi.
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