Alizade'yle Fotoğrafına Annesinin Şokunu Paylaşan Ezhel, İki Arada Manita Yaptığını da Duyurmadan Edemedi
Alizade'yle Fotoğrafına Annesinin Şokunu Paylaşan Ezhel, İki Arada Manita Yaptığını da Duyurmadan Edemedi
Rap dünyasının çılgın ismi Alizade ve Ezhel buluşmasının ardından aşk dedikoduları fitillenmiş, sosyal medyada yer yerinden oynamıştı. Ünlü ikili bir süredir sessizliklerini koruyorlardı ancak geçtiğimiz saatlerde Ezhel'in Alizade ile attığı story ortalığı yeniden alevlendirdi derken ikilinin buluşmasına Ezhel'in annesi ayrı manitası ayrı tepki gösterdi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatırlarsanız rap dünyasının ünlü iki ismi Alizade ve Ezhel, Almanya'da buluşmuşlar hatta oldukça samimi anlarını da takipçiler ile paylaşmışlardı.
Alizade'nin "enişteniz"li paylaşımları Ezhel'in yemek yapması derken herkes ikili arasında yeni bir aşkın filizlendiğini düşünmeye başlamıştı.
Hatta bir ara ikilinin ilişkisine Ezhel'in annesi Ulya Hanım da dahil olmuş ve Alizade'yi gelini olarak kabul etmediğini kesin ve net bir dille açıklamıştı. Hal böyle olunca ilişki dedikoduları da gerçekçi gelmeye başlamıştı açıkçası.
İkili bu ara pek bir sessizdi ama Alizade bugün Ezhel'in yanına uçarak bu sessizliği bozdu. Bu sırada Ezhel'e yine "enişteniz" demeyi de ihmal etmedi.
Ezhel de kendisinin yanına gelen Alizade'yi "Brüksel lahanam gelmiş" notuyla paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra aşk iddiaları yeniden filizlendi, kafalar hepten karıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu görüntülerden sonra herkes Ulya Hanım'ın nerede olduğunu merak ediyordu ki Ezhel tek bir story ile herkesin merakını giderdi.
Ezhel, "asyamla story atınca annem" dedi, Ulya Hanım'ın şoku ise emojilerle bile belliydi zaten. Ama asıl bomba bu değildi çünkü Ezhel biz daha Alizade ve Ulya Hanım ilişkisini anlamlandıramamışken bir de manitası olduğunu duyurdu.
"Asyamla story atınca manitamın tepkisi" notunu düşerek kız arkadaşıyla sohbetini paylaşan Ezhel, hem sevgilisi olduğunu duyurdu hem de sevgilisinin Alizade'ye olan tepkisini.
Biz daha bu üçlünün ilişkisini çözememişken şimdi bir de olaya Ezhel'in sevgilisi dahil oldu. Bir de siz deneyin bakalım işin içinden çıkabilecek misiniz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda