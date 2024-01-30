Hızlı Başlayan Aşk Hızlı Bitti: 1 Ay Önce Aşk Yaşadıklarını Açıklayan Deniz Işın ve Erdem Şanlı Çifti Ayrıldı
Hızlı Başlayan Aşk Hızlı Bitti: 1 Ay Önce Aşk Yaşadıklarını Açıklayan Deniz Işın ve Erdem Şanlı Çifti Ayrıldı
Ömer dizisinin sevilen karakteri Şule'yi canlandıran Deniz Işın, yeni aşk hayatını 1 ay önce kameralar önünde açıklamıştı. Erdem Şanlı ve Deniz Işın ilişkisi çabuk bitti, çiftin ayrılığına birçok yorum geldi.
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Hatırlarsanız bir ay önce Deniz Işın ve sevgilisi Erdem Şanlı, Fenz İstinye'de gerçekleşen Gardırop Magazin dergisinin yeni yıl partisine katılmış ve aşklarını kameraların önünde açıklamışlardı.
Hatta çiçeği burnunda çift daha sonra yaptıkları paylaşımlar ile ilişkilerini sosyal medyada da resmileştirmişlerdi.
Işın ve Şanlı çiftini birbirine çok yakıştıranlar olmuş hatta ikilinin benzerlikleri bu ilişki evliliğe gider dedirtmişti.
Biz de ikilinin eğlenceli hallerini imrenerek izlemiştik hatta...
Ancak Deniz Işın ve Erdem Şanlı ilişkisi beklediğimizden daha kısa sürdü ve çift, 1 aylık ilişkilerini sonlandırdı.
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Ayrılıktan sonra Erdem Şanlı'nın attığı tweet, ayrılık hamlesinin Deniz Işın'dan geldiğini düşündürttü.
Şanlı'nın aşk acısı çektiği halleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Şanlı, hem beğendiği hem attığı tweeti daha sonra sildi.
Sosyal medya hesaplarından birbirleri ile olan fotoğrafları silen çift, hala birbirlerini takip ediyorlar.
Sevilen çiftin ayrılığına hayranlarından birçok yorum geldi. Gelin bu ayrılığa kim ne yorum yaptı birlikte bakalım!
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Siz çiftin ayrılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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