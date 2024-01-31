Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bircan Bali Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: "Dar Pantolon Giydiğim İçin Eski Sevgilimden Şiddet Gördüm"

Bircan Bali Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: "Dar Pantolon Giydiğim İçin Eski Sevgilimden Şiddet Gördüm"

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 17:47

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Bircan Bali, üniversite okurken birlikte olduğu erkek arkadaşından dar pantolon giydiği için şiddet gördüğünü itiraf etti.

Bircan Bali'nin açıklamalarına detaylı bakalım. 👇

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=vIVjy...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü sunucu Bircan Bali, birçoğumuzun bildiği gibi geçtiğimiz yıl Seren Serengil'le birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programını bırakmıştı.

Ünlü sunucu Bircan Bali, birçoğumuzun bildiği gibi geçtiğimiz yıl Seren Serengil'le birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programını bırakmıştı.

Son dönemde özel hayatıyla gündem olan Bircan Bali, bu defa eski partnerini hedef alacak sözler söyledi.

Son dönemde özel hayatıyla gündem olan Bircan Bali, bu defa eski partnerini hedef alacak sözler söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programınına konuk olan Bircan Bali, Seren Serengil hakkında konuştu.👇

Şimdilerde Gülşah Saraçoğlu'nun eski aşkı ile birliktelik yaşayan Bircan Bali bu programda özel yaşantısına dair soruları da cevapladı.

Şimdilerde Gülşah Saraçoğlu'nun eski aşkı ile birliktelik yaşayan Bircan Bali bu programda özel yaşantısına dair soruları da cevapladı.

Üniversite okurken birlikte olduğu sevgilisinden bahseden Bircan Bali, "Birisiyle ilk defa uyuduğumda üniversiteye gidiyordum. Onun vücudunda hala benim dövmem var. O kadar kıskançtı ki... Şimdi evli ama ismimin yazılı olduğu dövme duruyor."

Üniversite okurken birlikte olduğu sevgilisinden bahseden Bircan Bali, "Birisiyle ilk defa uyuduğumda üniversiteye gidiyordum. Onun vücudunda hala benim dövmem var. O kadar kıskançtı ki... Şimdi evli ama ismimin yazılı olduğu dövme duruyor."

"Ben de ilk eşimin adını dövme yaptırmıştım ama ikinci eşe geçmeden sildirdim. O ilişkim 1,5 yıl sürdü. Buna annem çok üzülecek ama o vurdu bana" dedi.

"Ben de ilk eşimin adını dövme yaptırmıştım ama ikinci eşe geçmeden sildirdim. O ilişkim 1,5 yıl sürdü. Buna annem çok üzülecek ama o vurdu bana" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf eden ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk kez biri bana vurdu. Şiddetin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama vücudumda görmemiştim.

Sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf eden ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk kez biri bana vurdu. Şiddetin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama vücudumda görmemiştim.

'Şiddet gördüğünde o adamdan soğumam lazımken ben acaba eli acıdı mı diye düşündüm. Öyle saçma bir aşktı.'

"Bana vurduğunda eli acıyacak mı düşüncesi korkunç bir sapkınlık. Dar bir kot pantolon giydiğim için bana şiddet uygulamıştı. Nasıl bir kıskançlık olduğunu anlatamam. Çok ağır birkaç tokat yedim."

"Bana vurduğunda eli acıyacak mı düşüncesi korkunç bir sapkınlık. Dar bir kot pantolon giydiğim için bana şiddet uygulamıştı. Nasıl bir kıskançlık olduğunu anlatamam. Çok ağır birkaç tokat yedim."

'Bunu da ilk kez açıklıyorum. Bana şiddet uyguladığında arkadaşımı arayıp her şeyi anlattım. Arkadaşım eve polisle geldi ama ben şiddet gördüğümü inkar ettim.'

"Şiddet uygulanan her yerden hemen uzaklaşılmalı. O gerçek bir sevgi değil." diyerek sözlerini noktalayan Bircan Bali'nin bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Şiddet uygulanan her yerden hemen uzaklaşılmalı. O gerçek bir sevgi değil." diyerek sözlerini noktalayan Bircan Bali'nin bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım. 👇

İlginizi çekeblir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın