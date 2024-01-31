Bircan Bali Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: "Dar Pantolon Giydiğim İçin Eski Sevgilimden Şiddet Gördüm"
Bircan Bali Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: "Dar Pantolon Giydiğim İçin Eski Sevgilimden Şiddet Gördüm"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=vIVjy...
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Bircan Bali, üniversite okurken birlikte olduğu erkek arkadaşından dar pantolon giydiği için şiddet gördüğünü itiraf etti.
Bircan Bali'nin açıklamalarına detaylı bakalım. 👇
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Ünlü sunucu Bircan Bali, birçoğumuzun bildiği gibi geçtiğimiz yıl Seren Serengil'le birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programını bırakmıştı.
Son dönemde özel hayatıyla gündem olan Bircan Bali, bu defa eski partnerini hedef alacak sözler söyledi.
Şimdilerde Gülşah Saraçoğlu'nun eski aşkı ile birliktelik yaşayan Bircan Bali bu programda özel yaşantısına dair soruları da cevapladı.
Üniversite okurken birlikte olduğu sevgilisinden bahseden Bircan Bali, "Birisiyle ilk defa uyuduğumda üniversiteye gidiyordum. Onun vücudunda hala benim dövmem var. O kadar kıskançtı ki... Şimdi evli ama ismimin yazılı olduğu dövme duruyor."
"Ben de ilk eşimin adını dövme yaptırmıştım ama ikinci eşe geçmeden sildirdim. O ilişkim 1,5 yıl sürdü. Buna annem çok üzülecek ama o vurdu bana" dedi.
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Sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf eden ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk kez biri bana vurdu. Şiddetin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama vücudumda görmemiştim.
"Bana vurduğunda eli acıyacak mı düşüncesi korkunç bir sapkınlık. Dar bir kot pantolon giydiğim için bana şiddet uygulamıştı. Nasıl bir kıskançlık olduğunu anlatamam. Çok ağır birkaç tokat yedim."
"Şiddet uygulanan her yerden hemen uzaklaşılmalı. O gerçek bir sevgi değil." diyerek sözlerini noktalayan Bircan Bali'nin bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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