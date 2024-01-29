Yılmaz Güney'in Hayatını Konu Alan Filmde Hangi İsmin Başrol Olacağı Tartışma Konusu Olmaya Başladı
Yılmaz Güney'in Hayatını Konu Alan Filmde Hangi İsmin Başrol Olacağı Tartışma Konusu Olmaya Başladı
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Yapımcılığını Kazım Çarman, yönetmenliğini Cihan İnan'ın üstleneceği, Yılmaz Güney'in hayatını anlatacak film için çalışmalar çok yakında başlayacak.
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Yapımcı Ahmet San, Yılmaz Güney’in hayatını ve yaşadığı olayları beyaz perdeye aktarmak için kolları sıvadı.
Fatoş Güney, “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” adlı kitabından uyarlanacak film için Midwood şirketinin sahibi Ahmet San’la anlaşmıştı. Ancak sonrasında sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş, filmin çekilmesinin önlenmesi için de dava açmıştı.
Taraflar arasındaki anlaşmazlık sona erdi. Fatoş Güney’le bir araya gelerek poz veren San, projeyle ilgili uzlaşma sağladıklarını, çekimlere yakında başlayacaklarını açıkladı.
Yüksel Aksu’nun yöneteceği filmde Yılmaz Güney’i kimin canlandıracağı merak konusu oldu.
Ahmet San, başrol için adı geçen Caner Cindoruk ve Cihangir Ceyhan’la ilgili haberleri yalanladı: “Yılmaz Güney’i canlandıracak oyuncuya henüz karar vermedik ama bu iki isim olmayacak.”
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Ahmet San, proje için Yılmaz Güney’in tüm yakınlarıyla görüştüklerini söyledi: “Fatoş Güney’in haricinde Yılmaz Güney’in oğlu Yılmaz Güney ve kızı Elif Güney’le de mutabakat sağladık."
"Mirasçı olmayan aile fertlerinin bile gönüllerini alarak ilerliyoruz. Yaşar Pütün mesela. Mirasçısı değildir ama Yılmaz Güney’in kardeşidir. Bizim yapacağımız film gerçekten bir başyapıt olacak. Bir başyapıt da sevgi, saygı ve huzur çerçevesinde olur.”
Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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