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Acil Bir Şekilde Apandisit Ameliyatı Olan Alişan'ın Son Durumunu Eşi Buse Varol Paylaştı!

Acil Bir Şekilde Apandisit Ameliyatı Olan Alişan'ın Son Durumunu Eşi Buse Varol Paylaştı!

Alişan
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 11:48

Eskişehir'e konsere giderken rahatsızlanan türkücü Alişan hastaneye kaldırıldı. Alişan'ın apandisit ameliyatı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşi Buse Varol son durumunu paylaştı. 👇

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Çok küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgili olan türkücü Alişan aynı zamanda oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle de biliniyor.

Çok küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgili olan türkücü Alişan aynı zamanda oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle de biliniyor.

Dün Sivrihisar’daki konserine gitmek için yola çıkan Alişan, yolda yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Alişan için acil olarak ameliyat kararı verildi.

Dün Sivrihisar’daki konserine gitmek için yola çıkan Alişan, yolda yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Alişan için acil olarak ameliyat kararı verildi.

Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Alişan “Tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız” dedi.

Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Alişan “Tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız” dedi.

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Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından eşi Buse Varol'dan açıklama geldi.👇

Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından eşi Buse Varol'dan açıklama geldi.👇
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Buse Varol Alişan'ın son durumunu paylaştı.👇

Alişan'a acil şifalar diliyoruz.

Alişan'a acil şifalar diliyoruz.

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