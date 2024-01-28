Arka Sokaklar'ın Komiser'i Oğuz Peçe "Kadınlar Gerçekten Üniformalı Erkekleri Seviyormuş" Dedi!
Arka Sokaklar'ın Komiser'i Oğuz Peçe "Kadınlar Gerçekten Üniformalı Erkekleri Seviyormuş" Dedi!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/kadi...
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'ın 'Komiser Emre'si Oğuz Peçe, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy'a röportaj verdi. Başarılı oyuncu hem diziyle alakalı hem de özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Gelin röportajın detaylarına birlikte bakalım. 👇
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Arka Sokaklar dizisindeki 'Komiser Emre' rolüyle hayatımıza giren ve milyonlara kendini sevdiren Oğuz Peçe, böyle bir dizide yer almayı şu sözlerle tarifliyor: "Türk televizyon tarihinin unutulmayacaklar listesine girmiş bir projede olmak, kariyerim için çok özel bir tecrübe"
"Sokakta nasıl tepkiler alıyorsun?" sorusuna, "Rıza Baba’nın ekibindeki kahraman bir polisi canlandırmak insanlara güven duygusu hissettiriyor. Yolda insanlar ailesinin bir çocuğuymuşum gibi sevgiyle samimiyetle kucaklıyorlar. Bir de kızlar, gerçekten üniformalı erkek seviyormuş." diyerek yanıt veriyor.
Gerçek hayatta da sizi polis sananlar oluyor mu? Zafer Ergin ile konuştuğumuzda, “Sokakta insanlar beni artık gerçekten başkomiser sanıyor” demişti.
"Bazen polislerle karşılaştığımızda ‘devrem’ veya ‘komiserim’ diye sesleniyorlar. Bazı polis arkadaşlar başlarından geçen olayları anlatıyorlar. Gerçekten çok zor ve kıymetli bir meslek."
"Komiser Emre ile aranız nasıl? Seviyor musunuz, var mı gerçek hayatta benzerlikleriniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Korkusuz, samimi, harbi bir çocuk. Ama en büyük benzerliğimiz yemeğe düşkünlüğümüz. Emre’nin de benim de her durumda aklımız yemekte."
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Son olarak özel hayatıyla ilgili "Aşk ne anlam ifade ediyor sizin için?" sorusuna ise "Yakalanması zor ve hiçbir anının boş geçirilmemesi gereken süreç. İnsanın karnında kelebekler uçması. Acısını, endişesini, korkusunu, sevincini, hazzını hissettirdiği her anın savaşmadan tadını çıkarmalı. Yakalanmışsın bir kere, teslim ol tadını çıkar." diyerek yanıt verdi.
"Nasıl bir kadına aşık olursunuz?" sorusuna: "Kesinlikle zeki ve vicdanlı olmalı. Her şeyden önce iyi arkadaş olabilmeliyiz, güzel sohbet edebileceğim biri olmalı yani. Mizahımız da uyuyorsa ne ala." yanıtını vererek noktaladı.
"Bir de kızlar gerçekten üniformalı erkek seviyormuş" cevabına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi:
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