Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yeni İmajıyla Sahnelere Geri Dönen Aleyna Tilki Mini Elbisesi ile Zor Anlar Yaşadı!

Yeni İmajıyla Sahnelere Geri Dönen Aleyna Tilki Mini Elbisesi ile Zor Anlar Yaşadı!

Aleyna Tilki
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 15:53

Kısa saçlarıyla kısa sürede beğeni toplayan Aleyna Tilki, uzun zaman sonra Kıbrıs'ta sahne aldı. Tilki'nin süper mini elbisesi ve dansları sosyal medyada gündem oldu.

Gelin o görüntülere ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Aleyna Tilki, o günden sonra kariyerinde adım adım yükselişe geçti.

'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Aleyna Tilki, o günden sonra kariyerinde adım adım yükselişe geçti.

Yer yer paylaşımlarıyla yer yer de açıklamalarıyla eleştirilen Aleyna Tilki, magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri.

Yer yer paylaşımlarıyla yer yer de açıklamalarıyla eleştirilen Aleyna Tilki, magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri.

En son 'ölmemi istiyorlar' açıklamasıyla epey gündem olan Aleyna Tilki' sahnelere bir süre ara vermişti.

En son 'ölmemi istiyorlar' açıklamasıyla epey gündem olan Aleyna Tilki' sahnelere bir süre ara vermişti.

Uzun bir aradan sonra Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki süper mini elbisesiyle ve sahne danslarıyla gündeme geldi.

Uzun bir aradan sonra Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki süper mini elbisesiyle ve sahne danslarıyla gündeme geldi.

Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki “Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki “Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

'Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aleyna Tilki'nin mini elbisesiyle dans etmesi dikkat çekti.👇

Aynı zamanda mini elbisesiyle dans ettiği anlarda sıkıntı yaşadığı gözlerden kaçmadı.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın