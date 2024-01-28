Yeni İmajıyla Sahnelere Geri Dönen Aleyna Tilki Mini Elbisesi ile Zor Anlar Yaşadı!

'Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!'