Yeni İmajıyla Sahnelere Geri Dönen Aleyna Tilki Mini Elbisesi ile Zor Anlar Yaşadı!
Yeni İmajıyla Sahnelere Geri Dönen Aleyna Tilki Mini Elbisesi ile Zor Anlar Yaşadı!
Kısa saçlarıyla kısa sürede beğeni toplayan Aleyna Tilki, uzun zaman sonra Kıbrıs'ta sahne aldı. Tilki'nin süper mini elbisesi ve dansları sosyal medyada gündem oldu.
Gelin o görüntülere ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Aleyna Tilki, o günden sonra kariyerinde adım adım yükselişe geçti.
Yer yer paylaşımlarıyla yer yer de açıklamalarıyla eleştirilen Aleyna Tilki, magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri.
En son 'ölmemi istiyorlar' açıklamasıyla epey gündem olan Aleyna Tilki' sahnelere bir süre ara vermişti.
Uzun bir aradan sonra Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki süper mini elbisesiyle ve sahne danslarıyla gündeme geldi.
Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki “Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.
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Aleyna Tilki'nin mini elbisesiyle dans etmesi dikkat çekti.👇
Aynı zamanda mini elbisesiyle dans ettiği anlarda sıkıntı yaşadığı gözlerden kaçmadı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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