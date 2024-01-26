Melisa Aslı Pamuk'un Paris Moda Haftası'nda Giydiği Kombini Kendine Hayran Bıraktı!
Melisa Aslı Pamuk'un Paris Moda Haftası'nda Giydiği Kombini Kendine Hayran Bıraktı!
Modanın başkenti Paris’te düzenlenen moda haftası, lüks markaların birbirinden eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı haftada Melisa Aslı Pamuk'ta boy gösterdi.
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Moda meraklıların ilgi odağı olan ve sabırsızlıkla beklenen Paris'te gerçekleşen Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor.
Defilelere birbirinden ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle katıldığı haftada adeta şıklık yarışı vardı.
Melisa Aslı Pamuk bu kombiniyle kendine hayran bıraktı.
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