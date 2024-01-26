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Melisa Aslı Pamuk'un Paris Moda Haftası'nda Giydiği Kombini Kendine Hayran Bıraktı!

Melisa Aslı Pamuk'un Paris Moda Haftası'nda Giydiği Kombini Kendine Hayran Bıraktı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 15:51

Modanın başkenti Paris’te düzenlenen moda haftası, lüks markaların birbirinden eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı haftada Melisa Aslı Pamuk'ta boy gösterdi.

Göz kamaştıran kombinine gelen yorumlara bakalım. 👇

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Moda meraklıların ilgi odağı olan ve sabırsızlıkla beklenen Paris'te gerçekleşen Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor.

Moda meraklıların ilgi odağı olan ve sabırsızlıkla beklenen Paris'te gerçekleşen Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor.

Defilelere birbirinden ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle katıldığı haftada adeta şıklık yarışı vardı.

Defilelere birbirinden ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle katıldığı haftada adeta şıklık yarışı vardı.

Moda haftasında dünyaca ünlü sanatçıların şıklık yarışına girdiği kıyafetlere yakından bakalım.👇

Güzelliğiyle büyüleyen isimlerin başında Jennifer Lopez gelirken Türk isimlerden de bir kişi fazlasıyla öne çıktı.

Melisa Aslı Pamuk bu kombiniyle kendine hayran bıraktı.

Melisa Aslı Pamuk bu kombiniyle kendine hayran bıraktı.

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