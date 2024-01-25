Jennifer Lopez Paris Moda Haftası'nda Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Jennifer Lopez Paris Moda Haftası'nda Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Eşsiz tasarımların ve lüks markaların defilede boy gösterdiği, Paris’te düzenlenen Moda Haftası'nda birbirinden ünlü isimler yer aldı.
Bu isimlerden Jennifer Lopez güzelliğiyle göz kamaştıranlar arasındaydı. Gelin sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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Modanın başkenti Paris’te düzenlenen moda haftası, lüks markaların birbirinden eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Birbirinden farklı stillere sahip tasarımların defilede boy gösterdiği moda haftasına dünyaca ünlü isimler katıldı.
Paris Moda Haftası'nda güzelliğiyle büyüleyen isimlerin başında Jennifer Lopez geliyor.
Jennifer Lopez sosyal medya hesabından da bu kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Güzelliği 'Peri masallarındaki gibi' dedirtti.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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