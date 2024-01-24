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Seda Bakan'ın Fransa'da Alp Dağları'ndan Paylaştığı Aile Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Seda Bakan'ın Fransa'da Alp Dağları'ndan Paylaştığı Aile Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 17:20

Ekranların sevilen isimlerinden Seda Bakan, son zamanlarda ailesiyle gittiği tatillerden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Bu defa Alp Dağları'nda kar tatili yaptığı anları yayınladı. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım.👇

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Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Seda Bakan'ı son dönemde Netflix'te 'Zeytin Ağacı' dizisinde izledik.

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Seda Bakan'ı son dönemde Netflix'te 'Zeytin Ağacı' dizisinde izledik.

Kariyerinin yanı sıra sevdikleriyle de güzel zaman geçiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Londra'ya tatile gitti.

Kariyerinin yanı sıra sevdikleriyle de güzel zaman geçiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Londra'ya tatile gitti.

Londra tatilinden paylaştığı pozlarına sosyal medyadan epey yorum gelmişti.👇

Genellikle mutlu aile tablosuyla gördüğümüz ve sık sık paylaşımlar yapan Seda Bakan bu defa ailesiyle Alp Dağları'nda kar tatili yapıyor.

Genellikle mutlu aile tablosuyla gördüğümüz ve sık sık paylaşımlar yapan Seda Bakan bu defa ailesiyle Alp Dağları'nda kar tatili yapıyor.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf serisi kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf serisi kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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