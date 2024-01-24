Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Bebek Beklediği İddialarına Son Noktayı Koydu!
Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Bebek Beklediği İddialarına Son Noktayı Koydu!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/sam...
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın son dönemde bebek bekledikleri iddiaları konuşulmaya başlamıştı.
Samar Dadgar bu iddialara son noktayı koydu.👇
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 ay süren evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.
Özcan Deniz, olaylı dava sürecinin ardından geçtiğimiz yıl ocak ayında sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti.
Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaşmış ve şu mesajı yazmıştı:
Balayına Dubai'ye giden çiftten Samar Dadgar, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.
Özcan Deniz ile fotoğraflarını paylaşan modacının gönderisine çocuklu aile ve oyuncak emojileri eklemesi dikkatlerden kaçmamıştı.
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Ünlü ismin bu hamlesi akıllara hamilelik iddiasını getirmiş, ancak çiftten uzun bir süre resmi bir açıklama gelmemişti.
Milliyet'in haberine göre; önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Samar Dadgar, son dönemde bebek bekledikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle ifade etti:
"Neredeyse her gün hamile olduğum yazılıyor. Gerçek değil" diyerek yalanladı.
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