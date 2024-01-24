Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Bebek Beklediği İddialarına Son Noktayı Koydu!

'Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam.'