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Ailesiyle Birlikte İzmir'in Urla İlçesine Yerleşen Doğa Rutkay İstanbul'u Neden Terk Ettiğini Anlattı!

Ailesiyle Birlikte İzmir'in Urla İlçesine Yerleşen Doğa Rutkay İstanbul'u Neden Terk Ettiğini Anlattı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 13:49

Ailesiyle İstanbul'daki evlerini kapatarak Urla'ya yerleşen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, yeni evinin kapılarını Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a açtı.

Doğa Rutkay'ın açıklamalarına birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?time_co...
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Yıllardan beri "Güldür Güldür Show" programıyla tanıdığımız Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine girdi.

Yıllardan beri "Güldür Güldür Show" programıyla tanıdığımız Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine girdi.

Ekranların sevilen çifti, mutlu evliliklerini 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına alarak taçlandırdılar.

Ekranların sevilen çifti, mutlu evliliklerini 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına alarak taçlandırdılar.

Şimdi ise İstanbul'u terk ederek ailesiyle birlikte İzmir'in Urla ilçesine yerleşen Doğa Rutkay, yeni evinin kapılarını Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a açtı.

Şimdi ise İstanbul'u terk ederek ailesiyle birlikte İzmir'in Urla ilçesine yerleşen Doğa Rutkay, yeni evinin kapılarını Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a açtı.
onedio.com

Doğa Rutkay, İstanbul'dan temelli olarak taşınma kararını nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:

Doğa Rutkay, İstanbul'dan temelli olarak taşınma kararını nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:

'Burayı 2021'de almıştık, inşaat süresi vardı. Zatan Alçatı'da Kerimcan'la çok zamanımız geçti. Ege'yi de çok seviyorduk. Bir şekilde insan bağlanıyor buraya. Sonra evin tamamlanması  çocukların okul döneminin başlamasına denk geldi. İstanbul'da herhangi bir okula alışmadan acaba 'Doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak?' dedik ve geldik.'

"Kerimcan'ı ikna etmem uzun sürdü. 'Bir deneyelim' falan derken 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Kerimcan'a bazen 'İstanbul'da olmak ister misin?' diye soruyorum o da 'Yok, yok çok alıştım' diyor."

"Kerimcan'ı ikna etmem uzun sürdü. 'Bir deneyelim' falan derken 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Kerimcan'a bazen 'İstanbul'da olmak ister misin?' diye soruyorum o da 'Yok, yok çok alıştım' diyor."

'Haftanın üç günü zaten İstanbul'a gidiyoruz, 'Güldür Güldür Show' devam ediyor. Oradaki evi de kapattık, İstanbul'da otelde ve kısa süreli kiralanan evde kalıyoruz.'

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"Çocuklar da Urla'da okula başladı. Buradaki oteller butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan... Sebze meyvemizi gidip buradaki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı şeyler yaşasın istedik."

"Çocuklar da Urla'da okula başladı. Buradaki oteller butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan... Sebze meyvemizi gidip buradaki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı şeyler yaşasın istedik."

'Benim baba tarafım zaten burada Çeşme-Dalyan'da... Bir sürü arkadaşımız da var yalnızlık çekmedik. İstanbul, İzmir, Ankara'dan başka yerlerden de çok dostumuz buraya taşındı.'

"Uyandığımda kendimi burada çok iyi hissediyorum. O endişeler az. İnsanlar kibar, herkes birbirine yardım ediyor, incirimiz, kestanemiz gelir. Çok da anlatmak istemiyorum. Burada yaşayanlar da bana 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla'mızı tanıtmayın' diyor.

"Uyandığımda kendimi burada çok iyi hissediyorum. O endişeler az. İnsanlar kibar, herkes birbirine yardım ediyor, incirimiz, kestanemiz gelir. Çok da anlatmak istemiyorum. Burada yaşayanlar da bana 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla'mızı tanıtmayın' diyor.

"Ben de onlara 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim, sizden olmak için geldim, bana izin verin' dedim ve o kapılar açıldı."

"Ben de onlara 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim, sizden olmak için geldim, bana izin verin' dedim ve o kapılar açıldı."

Doğa Rutkay'ın katıldığı programın tamamına buradan izleyebilirsiniz.👇

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