Ailesiyle Birlikte İzmir'in Urla İlçesine Yerleşen Doğa Rutkay İstanbul'u Neden Terk Ettiğini Anlattı!
Ailesiyle Birlikte İzmir'in Urla İlçesine Yerleşen Doğa Rutkay İstanbul'u Neden Terk Ettiğini Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?time_co...
Ailesiyle İstanbul'daki evlerini kapatarak Urla'ya yerleşen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, yeni evinin kapılarını Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a açtı.
Doğa Rutkay'ın açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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Yıllardan beri "Güldür Güldür Show" programıyla tanıdığımız Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine girdi.
Ekranların sevilen çifti, mutlu evliliklerini 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına alarak taçlandırdılar.
Şimdi ise İstanbul'u terk ederek ailesiyle birlikte İzmir'in Urla ilçesine yerleşen Doğa Rutkay, yeni evinin kapılarını Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a açtı.
Doğa Rutkay, İstanbul'dan temelli olarak taşınma kararını nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:
"Kerimcan'ı ikna etmem uzun sürdü. 'Bir deneyelim' falan derken 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Kerimcan'a bazen 'İstanbul'da olmak ister misin?' diye soruyorum o da 'Yok, yok çok alıştım' diyor."
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"Çocuklar da Urla'da okula başladı. Buradaki oteller butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan... Sebze meyvemizi gidip buradaki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı şeyler yaşasın istedik."
"Uyandığımda kendimi burada çok iyi hissediyorum. O endişeler az. İnsanlar kibar, herkes birbirine yardım ediyor, incirimiz, kestanemiz gelir. Çok da anlatmak istemiyorum. Burada yaşayanlar da bana 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla'mızı tanıtmayın' diyor.
"Ben de onlara 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim, sizden olmak için geldim, bana izin verin' dedim ve o kapılar açıldı."
Doğa Rutkay'ın katıldığı programın tamamına buradan izleyebilirsiniz.👇
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