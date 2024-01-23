Ailesiyle Birlikte İzmir'in Urla İlçesine Yerleşen Doğa Rutkay İstanbul'u Neden Terk Ettiğini Anlattı!

'Burayı 2021'de almıştık, inşaat süresi vardı. Zatan Alçatı'da Kerimcan'la çok zamanımız geçti. Ege'yi de çok seviyorduk. Bir şekilde insan bağlanıyor buraya. Sonra evin tamamlanması çocukların okul döneminin başlamasına denk geldi. İstanbul'da herhangi bir okula alışmadan acaba 'Doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak?' dedik ve geldik.'