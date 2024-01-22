Bebeğini Kucağına Almak İçin Gün Sayan Eda Ece Kızına Vereceği İsimle İlgili Konuştu!
Bebeğini Kucağına Almak İçin Gün Sayan Eda Ece Kızına Vereceği İsimle İlgili Konuştu!
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz haziranda evlenen Eda Ece, anne olmak için gün sayıyor.
Kızına koyacağı isimle ilgili neler söyledi birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti geçtiğimiz yıl haziran ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Günlerce konuşulan masalsı bir düğün yapan çiftten evlendikten kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti.
Eda Ece hamile olduğunu duyurduğunda tüm sevenleri heyecanlanmıştı. Bebeğini kucağına almasına az bir zaman kalan Eda Ece kızına koyacağı isimle ilgili konuştu.
Hamileliğin ilk üç ayının zor olduğunu anlatan Eda Ece kızına normal bir isim koyacağını belirtti.
İsim konusunda kararsız olduğunu söyleyen Eda Ece "İsim önerilerinize açığım, herkese soruyorum, listeler yapıyorum, benim ismimi de son dakika koymuşlar, galiba ben de ismini son dakika koyacağım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım." dedi.
Eda Ece'nin konuşmasının tamamını buraya bırakıyoruz.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Sizin yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda