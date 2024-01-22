Hande Yener'in Kulisten Paylaştığı Pozları 'Buralar Alev Aldı' Dedirtti!
Hande Yener'in Kulisten Paylaştığı Pozları 'Buralar Alev Aldı' Dedirtti!
7'den 70'e gönülleri fetheden Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, en son sahne aldığı Antalya konserinin kulisinden bazı pozlarını paylaştı.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener, dillere pelesenk olan şarkılarıyla 7'den 70'e milyonların kalbini fethetmeyi başardı.
Şarkılarının kliplerinde giydiği kıyafetlerinin tarzıyla adından sıkça söz ettiren popçu, verdiği konserleriyle de sevenlerini coşturuyor.
En son Antalya'da sahne alan Hande Yener, kendini izlemeye gelenlere eğlencenin dibine vuracak muhteşem bir gece yaşattı.
Bu özel gecenin kulisinden birbirinden güzel pozlarını sosyal medyadan paylaşan Hande Yener beğeni yağmuruna tutuldu.
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı pozlar👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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