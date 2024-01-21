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Son Dönemde Yaptırdıkları Estetik İşlemlerle Gündeme Gelen Ünlü İsimler

Son Dönemde Yaptırdıkları Estetik İşlemlerle Gündeme Gelen Ünlü İsimler

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 21:31

Son dönemlerde ufak tefek müdaheleler yerini 'abartılı' estetiklere bıraktı. Toplumda birçok kişinin estetikli oluşu sosyal medyada da güzellik algımızı değiştirdi. 

İşte son dönemlerde yaptırdığı estetik işlemlerle magazinin odak noktası hâline gelen ünlüler 👇

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1. Mustafa Sandal

1. Mustafa Sandal

2. Gökhan Özen

2. Gökhan Özen

3. Rafet El Roman

3. Rafet El Roman

4. Meryem Uzerli

4. Meryem Uzerli

5. Hilal Altınbilek

5. Hilal Altınbilek
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6. Hadise

6. Hadise

7. Kemal Doğulu

7. Kemal Doğulu

8. Murat Boz

8. Murat Boz

9. Hakan Peker

9. Hakan Peker

10. Dilan Çiçek Deniz

10. Dilan Çiçek Deniz
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11. Seda Sayan

11. Seda Sayan

12. Berdan Mardini

12. Berdan Mardini

13. Fahriye Evcen

13. Fahriye Evcen

14. Hande Soral

14. Hande Soral

15. Ebru Şahin

15. Ebru Şahin
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16. İrem Derici

16. İrem Derici

17. Nesrin Cavadzade

17. Nesrin Cavadzade

18. Yağmur Tanrısevsin

18. Yağmur Tanrısevsin

19. Ebru Gündeş

19. Ebru Gündeş

20. Çağla Şikel

20. Çağla Şikel
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21. Burçin Terzioğlu

21. Burçin Terzioğlu

22. Fatih Ürek

22. Fatih Ürek

23. Küçük Emrah

23. Küçük Emrah

24. Engin Altan Düzyatan

24. Engin Altan Düzyatan

25. Kuşum Aydın

25. Kuşum Aydın

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Yeta Bütüç

Büşra Pekin niye yok. En uç örnek o bence