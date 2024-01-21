Son Dönemde Yaptırdıkları Estetik İşlemlerle Gündeme Gelen Ünlü İsimler
Son Dönemde Yaptırdıkları Estetik İşlemlerle Gündeme Gelen Ünlü İsimler
Son dönemlerde ufak tefek müdaheleler yerini 'abartılı' estetiklere bıraktı. Toplumda birçok kişinin estetikli oluşu sosyal medyada da güzellik algımızı değiştirdi.
İşte son dönemlerde yaptırdığı estetik işlemlerle magazinin odak noktası hâline gelen ünlüler 👇
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1. Mustafa Sandal
2. Gökhan Özen
3. Rafet El Roman
4. Meryem Uzerli
5. Hilal Altınbilek
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6. Hadise
7. Kemal Doğulu
8. Murat Boz
9. Hakan Peker
10. Dilan Çiçek Deniz
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11. Seda Sayan
12. Berdan Mardini
13. Fahriye Evcen
14. Hande Soral
15. Ebru Şahin
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16. İrem Derici
17. Nesrin Cavadzade
18. Yağmur Tanrısevsin
19. Ebru Gündeş
20. Çağla Şikel
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21. Burçin Terzioğlu
22. Fatih Ürek
23. Küçük Emrah
24. Engin Altan Düzyatan
25. Kuşum Aydın
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Büşra Pekin niye yok. En uç örnek o bence