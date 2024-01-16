Dilan Polat Dosyasındaki Yeni Savcının Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"ndaki Ahmet Çolak Olduğu Öğrenildi

Türkiye'de büyük tartışmalara sebep olan davalardan biri Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak aldığı davaydı. İmamoğlu, 4 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin ardından 'Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.' ifadelerini kullanmıştı.