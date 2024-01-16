Dilan Polat Dosyasındaki Yeni Savcının Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"ndaki Ahmet Çolak Olduğu Öğrenildi
Dilan Polat Dosyasındaki Yeni Savcının Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"ndaki Ahmet Çolak Olduğu Öğrenildi
Dilan Polat ve fenomenler davası hala sürüyor bildiğiniz gibi. Polat ailesi ve akabinde tutuklanan diğer isimler Kasım ayından beridir cezaevinde. Dava görülmeye devam ederken Polat ailesinin değişen avukatları, davalara atanan yeni savcılar ve pek çok konu daha gündeme gelmişti. Polat Ailesi davasına yeni atanan savcının 'Ahmak Davası'ndan tanındığı ortaya çıktı.
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Sosyal medyanın tabiri caizse fişini çeken, tüm fenomenlerin bir bir inceleme altına alınmasına sebep olan Dilan Polat aylardır gündemden düşmüyor.
Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ve ardından kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin davası ise sürüyor.
Soruşturmanın başından beri Polat çiftinin avukatlığını yapan isimler görevi bıraktıklarını açıklamıştı. Hatta Ahmet Gün de tutuklanan isimler arasına girmiş, Gün'ün şoförü de itirafçı olmuştu.
Bunun yanısıra geçtiğimiz günlerde Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan- Özlem Öz çifti, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan davalarına yeni savcılar atandığı açıklanmıştı.
Hatta Dilan Polat davasının eski savcısı Gökalp Kökçü'nün Erzurum'a sürgün edilmesinin ardından emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktığı söylendi.
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Dilan Polat dosyasıyla ilgilenecek yeni savcının ise 2020 yılından itibaren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta olan Ahmet Çolak olduğu ifade edildi.
Polat davasına bakacak olan Savcı Ahmet Çolak'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"nda yer alan isim olduğu öğrenildi.
Davada görevli olan Savcı Ahmet Çolak ise Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından “Ahmak Davası”nın iddianamesini hazırlamıştı.
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