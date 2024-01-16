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Dilan Polat Dosyasındaki Yeni Savcının Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"ndaki Ahmet Çolak Olduğu Öğrenildi

Dilan Polat Dosyasındaki Yeni Savcının Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"ndaki Ahmet Çolak Olduğu Öğrenildi

Ekrem İmamoğlu Dilan Polat Engin Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.01.2024 - 12:17

Dilan Polat ve fenomenler davası hala sürüyor bildiğiniz gibi. Polat ailesi ve akabinde tutuklanan diğer isimler Kasım ayından beridir cezaevinde. Dava görülmeye devam ederken Polat ailesinin değişen avukatları, davalara atanan yeni savcılar ve pek çok konu daha gündeme gelmişti. Polat Ailesi davasına yeni atanan savcının 'Ahmak Davası'ndan tanındığı ortaya çıktı.

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Sosyal medyanın tabiri caizse fişini çeken, tüm fenomenlerin bir bir inceleme altına alınmasına sebep olan Dilan Polat aylardır gündemden düşmüyor.

Sosyal medyanın tabiri caizse fişini çeken, tüm fenomenlerin bir bir inceleme altına alınmasına sebep olan Dilan Polat aylardır gündemden düşmüyor.

Lüks yaşantısı ve hesaplamakta zorlanılan harcamaları ile birlikte dikkat çeken Dilan Polat, son birkaç aydır sosyal medyanın ve gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ve ardından kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin davası ise sürüyor.

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ve ardından kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin davası ise sürüyor.

Kasım ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindeki isimlerin tutuklama kararı alınmıştı. Bu süreçte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan, cezaevine gönderilelen Polat çiftinin avukatlarına dair de ilginç detaylar ortaya çıkmıştı.

Soruşturmanın başından beri Polat çiftinin avukatlığını yapan isimler görevi bıraktıklarını açıklamıştı. Hatta Ahmet Gün de tutuklanan isimler arasına girmiş, Gün'ün şoförü de itirafçı olmuştu.

Soruşturmanın başından beri Polat çiftinin avukatlığını yapan isimler görevi bıraktıklarını açıklamıştı. Hatta Ahmet Gün de tutuklanan isimler arasına girmiş, Gün'ün şoförü de itirafçı olmuştu.

Ardından Polat çiftinin avukatlığını Hüseyin Kaya üstlenmişti. Dilan Polat'a dair her durumun sorumluluğunu alan Kaya, sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Bunun yanısıra geçtiğimiz günlerde Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan- Özlem Öz çifti, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan davalarına yeni savcılar atandığı açıklanmıştı.

Bunun yanısıra geçtiğimiz günlerde Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan- Özlem Öz çifti, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan davalarına yeni savcılar atandığı açıklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu üç büyük dava Gökalp Kökçü'ye aitti. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Gökalp Kökçü'nün görev yerinin değiştirilmesine karar vererek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirmişti. Dilan Polat ve diğer iki davaya ise 3 yeni savcı ataması yapıldı.

Hatta Dilan Polat davasının eski savcısı Gökalp Kökçü'nün Erzurum'a sürgün edilmesinin ardından emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktığı söylendi.

Hatta Dilan Polat davasının eski savcısı Gökalp Kökçü'nün Erzurum'a sürgün edilmesinin ardından emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktığı söylendi.

Gökalp Kökçü'nün 2021 yılında dünyaevine girdiği avukat eşinin Adnan Oktar grubuyla bir bağlantısı olduğu iddia edilmişti. Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Gökalp Kökçü'nün mesleği bırakmak adına emeklilik dilekçesi verdiğini paylaştı.

Burada bahsettik:

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Dilan Polat dosyasıyla ilgilenecek yeni savcının ise 2020 yılından itibaren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta olan Ahmet Çolak olduğu ifade edildi.

Dilan Polat dosyasıyla ilgilenecek yeni savcının ise 2020 yılından itibaren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta olan Ahmet Çolak olduğu ifade edildi.

Kökçü'nün devretmiş olduğu 3 büyük davada görevlendirilen üç savcıdan biri de Ahmet Çolak oldu.

Polat davasına bakacak olan Savcı Ahmet Çolak'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"nda yer alan isim olduğu öğrenildi.

Polat davasına bakacak olan Savcı Ahmet Çolak'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"nda yer alan isim olduğu öğrenildi.

Türkiye'de büyük tartışmalara sebep olan davalardan biri Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak aldığı davaydı. İmamoğlu, 4 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin ardından 'Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.' ifadelerini kullanmıştı.

Davada görevli olan Savcı Ahmet Çolak ise Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından “Ahmak Davası”nın iddianamesini hazırlamıştı.

Davada görevli olan Savcı Ahmet Çolak ise Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından “Ahmak Davası”nın iddianamesini hazırlamıştı.

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