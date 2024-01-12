Kaynanası Şükran Polat Duyurdu: Dilan Polat'ın Ana Hesabı Aylar Sonra İlk Kez Yeniden Açıldı!
Kaynanası Şükran Polat Duyurdu: Dilan Polat'ın Ana Hesabı Aylar Sonra İlk Kez Yeniden Açıldı!
En son fenalaşarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldığını ve 11 günlük bir süreçten sonra da cezaevine geri gönderildiğini öğrendiğimiz Dilan Polat'ın aylardır kapalı olan ana Instagram hesabı geçtiğimiz saatlerde yeniden açıldı.
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İnsanın aklının almayacağı kadar kısa bir süre içerisinde inanılmaz bir servete kavuşan, yanlış bir strateji izleyip sadece maddiyat odaklı abartılı lüks paylaşımlarda bulunan Dilan ve Engin Polat'ın hayatı bir gecede tepetaklak oldu.
2,5 ay önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, beraberlerinde 12 kişinin ve arkalarında bıraktıkları tüm sosyal medya fenomenlerinin başını yaktılar.
İçeri girdiklerinden beri kaosu bitmeyen çift hakkında, avukatları Hüseyin Kaya'nın aracılığıyla her gün yeni şeyler duyduk. Avukat Hüseyin Kaya, süreç boyunca sosyal medyanın vicdanına dokunabilecek açıklamalar yapmaya devam etti.
Dilan Polat'ın çocuklarına duyduğu özlemin ise her seferinde altı çizildi. Bir anne olarak çocuklarını merak etmesi ve ayrı kaldığı için ne kadar üzgün olabileceği anlaşılsa da sosyal medyanın genel kanısı "Çocuklarını bütün bunları yapmadan önce düşünecektin" yönündeydi.
En son sosyal medya görevlilerinin çocukları Milan ve Nilda'yı ziyaret ettiğini öğrenince fenalaştığı duyurulan Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrenmiştik. Dilan'ın uyutulduğu ve kısmi felç geçirme ihtimali olduğu da avukat Hüseyin Kaya'nın açıklamaları arasındaydı.
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Bir süredir dillerden düşmeyen "Dilan yakında çıkacak" iddiaları, Dilan Polat'ın 11 gün boyunca cezaevinden çıkarıldığı haberi yayılınca daha da kuvvetlendi.
Sistemli bir şekilde yayılan bir kesim tarafından desteklenen, bir kesime de artık gına getiren "Dilan Polat Ocak ayında çıkacak", "Yeni yılın ilk haftalarında çıkacak" iddialarını fitilleyen son hamle ise Dilan Polat'ın ana Instagram hesabının yeniden açılması oldu. Üstelik bu "büyük" haberi kaynanası Şükran Polat gururla duyurdu.
Dilan Polat'ın aylardır kapalı olan, zamanında günün her saniyesinde paylaştığım yaptığı orijinal hesabının birdenbire açılması "Cezaevinden çıkacak" algısını bilerek güçlendirmeye çalışıyorlar diye düşünülmesine sebep oldu.
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