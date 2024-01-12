Kaynanası Şükran Polat Duyurdu: Dilan Polat'ın Ana Hesabı Aylar Sonra İlk Kez Yeniden Açıldı!

En son fenalaşarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldığını ve 11 günlük bir süreçten sonra da cezaevine geri gönderildiğini öğrendiğimiz Dilan Polat'ın aylardır kapalı olan ana Instagram hesabı geçtiğimiz saatlerde yeniden açıldı.