Biz Soğuktan Titrerken Altı Kaval Üstü Şişhane Kombiniyle Yarı Çıplak Poz Veren Melis Sezen Dillere Düştü!
Biz Soğuktan Titrerken Altı Kaval Üstü Şişhane Kombiniyle Yarı Çıplak Poz Veren Melis Sezen Dillere Düştü!
Daha önce ELLE dergisine verdiği iki pozu sosyal medya hesabında paylaşan ve 'dikkat çekmeye çalışıyor' tepkisi alan Melis Sezen, pozlarına yenilerini ekledi. Yine ve yeniden dillere düştü!
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Sadakatsiz'deki Derin rolüyle hayatımıza giren ve karakteriyle hepimizi çileden çıkarmayı başaran Melis Sezen, kısa süre içerisinde oldukça ses getiren isimlerden biri haline geldi.
Sadece başarılı oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de konuşulan Melis Sezen, aynı zamanda tuhaf açıklamaları ve sempatikliğiyle de tanınıyor artık.
Takipçileriyle enteresan doğaçlama dans şovları paylaşmayı seven Melis Sezen, iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Kimileri Melis Sezen'e bayılırken kimileri de kendisinin dikkat çekmeye çalıştığını ve yapmacık gözüktüğünü iddia ediyor.
Belki denk gelmişsinizdir, en son ELLE dergisinin Ocak ayı sayısının kapağında yer alan Melis Sezen paylaştığı tek pozla yerden yere vurulmuştu.
Melis Sezen, az önce hem ELLE dergisi çekiminden hem de Derimod reklamı çekiminden yeni pozlarını paylaştı! 👇
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Melis Sezen'in fotoğrafları estetik bulunmadı, kombini de üşümüş hali de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!
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