Yapay Zekayla Önce Kaşlarına Veda Eden Şimdi de Saç Sakala Karışan Mert Ramazan Demir Allak Bullak Etti!

Daha önce @vayaivay adlı kullanıcının yaptığı yapay zeka çalışmasıyla kaşlarına veda eden Mert Ramazan Demir, bu sefer de Alp Kılınç tarafından saç sakala karıştırıldı! Mert Ramazan Demir'in uzun sakallı halini görenler allak bullak oldu.