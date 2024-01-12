Yapay Zekayla Önce Kaşlarına Veda Eden Şimdi de Saç Sakala Karışan Mert Ramazan Demir Allak Bullak Etti!
Yapay Zekayla Önce Kaşlarına Veda Eden Şimdi de Saç Sakala Karışan Mert Ramazan Demir Allak Bullak Etti!
Daha önce @vayaivay adlı kullanıcının yaptığı yapay zeka çalışmasıyla kaşlarına veda eden Mert Ramazan Demir, bu sefer de Alp Kılınç tarafından saç sakala karıştırıldı! Mert Ramazan Demir'in uzun sakallı halini görenler allak bullak oldu.
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Son zamanlarda Yalı Çapkını başta olmak üzere başarılı projelerde, güçlü isimlerle beraber yer alan Mert Ramazan Demir, hem oyunculuk performansıyla 👇
Hem kaoslu bir şekilde başlayan, sürekli inkar ettikleri ve şu anda da ne olduğu belirsiz olan Afra Saraçoğlu aşkıyla 👇
Ve yakışıklılığıyla sık sık gündem olan, merak edilen ve çok da beğenilen isimlerden! Bir de kaşları var ki... Onlar kendi başına apayrı bir karakter biliyorsunuz.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde @vayaivay adlı kullanıcının yapay zeka çalışmasıyla Mert Ramazan Demir'in imza kaşları seyreltilmiş, Mert Edis'e benzetilmişti!
Önce kaşlarına elveda etmek zorunda kalan Mert Ramazan Demir'e bir müdahale de Alp Kılınç'tan geldi. Alp Kılınç, "Bir kaş bi insanı bu kadar değiştiremez ya. Neyseki ziyan olmasın diye fazla kaşları sakal yaptım 😂" notuyla saçı sakalı birbirine karışmış bir Mert paylaştı!
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Gelin, aniden çokça değişime maruz kalan yakışıklı Mert Ramazan Demir için kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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