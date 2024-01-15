Dilan Polat Davasının Savcısıyken Erzurum’a Sürülen Savcı Gökalp Kökçü Emekli Oldu

'Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen, İstanbul Adliyesi’nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları HSK’ya şikayet eden savcı G.K.; eşinin Oktar Grubu ile geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. HSK, bugün talebi kabul ederek Savcı G.K. hakkında emeklilik kararı verdi.

Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu.'