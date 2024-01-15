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Dilan Polat Davasının Savcısıyken Erzurum’a Sürülen Savcı Gökalp Kökçü Emekli Oldu

Dilan Polat Davasının Savcısıyken Erzurum’a Sürülen Savcı Gökalp Kökçü Emekli Oldu

Dilan Polat
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.01.2024 - 17:48

Dilan Polat dahil üç büyük dosyanın soruşturmasını yürütürken Erzurum’a sürgün edilen savcı Gökalp Kökçü’den ‘sürpriz’ bir karar geldi. Eşinin de Adnan Oktar grubuyla ilişkisi olduğu iddia edilen Savcı Gökalp Kökçü emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktı. 

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Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan-Engin Polat dahil üç büyük soruşturmayı yürütürken Erzurum’a sürgün edilen savcı Gökalp Kökçü’nün 2021’de evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüştü.

Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan-Engin Polat dahil üç büyük soruşturmayı yürütürken Erzurum’a sürgün edilen savcı Gökalp Kökçü’nün 2021’de evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüştü.

İddialarının ardından Gökalp Kökçü, emeklilik dilekçesini vermişti.

İddialarının ardından Gökalp Kökçü, emeklilik dilekçesini vermişti.

HSK savcı Kökçü’nün emeklilik dilekçesini kabul etti.

HSK savcı Kökçü’nün emeklilik dilekçesini kabul etti.

Gazeteci Barış Pehlivan, Kökçü'nün mesleği bıraktığını X (Twitter) hesabından duyurdu. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

Gazeteci Barış Pehlivan, Kökçü'nün mesleği bıraktığını X (Twitter) hesabından duyurdu. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

'Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen, İstanbul Adliyesi’nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları HSK’ya şikayet eden savcı G.K.; eşinin Oktar Grubu ile geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. HSK, bugün talebi kabul ederek Savcı G.K. hakkında emeklilik kararı verdi.

Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu.'

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